Puerto Nuevo:

Nueve jugadores firmaron su primer contrato profesional







Balbuena, Ojeda, Areco, Rodríguez, Redondo, Ritacco, Martínez, Lojda y Moreno sellaron su continuidad. Además de histórico, el ascenso logrado por Puerto Nuevo a la Primera C fue significativo en múltiples aspectos. Uno de ellos es el haber dejado atrás una categoría amateur para comenzar un nuevo camino en una profesional. Y esto genera que los futbolistas deban rubricar sus contratos con la institución para ser inscriptos en AFA. Así, los jugadores que continúan en el Portuario estarán firmando contrato profesional por primera vez en sus carreras. Y nueve de ellos lo hicieron esta semana: el arquero Javier Balbuena, los defensores Luis Rodríguez, Sandro Areco y Santiago Ojeda; los mediocampistas Kevin Redondo, Rodrigo Martínez y Enzo Ritacco y los extremos Selem Lojda y Enzo Moreno. Estos nueve futbolistas son parte de la base que utilizó Gastón Dearmas durante la última campaña. De los habituales titulares, quienes no siguen en el club son Ezequiel Ramón y Antonio Samaniego. Mientras está difícil la continuidad de Mario Godoy. De no seguir el defensor correntino estarían llegando otros dos marcadores centrales al plantel. Uno de los apuntados es Maximiliano Lara, con experiencia en Atlas, Ituzaingo, Victoriano Arenas y Leandro N. Alem.

ENZO RITACCO Y EL PRESIDENTE FRANCISCO CARNERO.



