Cristian Tejera; "Hubo mucho compromiso con el compañero" Defensores de La Esperanza le ganó 2-1 a Deportivo San Felipe en la final y se consagró en el "Torneo 90 Años" de Primera División. Joel Cerrudo y Thomas Solis marcaron los goles del Verdinegro, que volvió a coronarse después de 22 años. Fue una fiesta de la Liga Campanense. Una fiesta que se terminó tiñendo de verde y negro una vez que llegó el pitazo final y Defensores de La Esperanza quedó consagrado campeón del "Torneo 90 Años" de Primera División. En la gran final, disputada el domingo en cancha de Puerto Nuevo, "el Defe" derrotó 2-1 a Deportivo San Felipe y, de esa manera, no solo levantó la copa, sino que además cortó una racha de 22 años sin poder gritar campeón: su último título había sido en 1999, en una época en que dominó la Liga (también se había consagrado en 1996: en el Apertura y Clausura 1997; y en el Clausura 1998). Ahora, 22 años después y tras el largo parate que generó la pandemia de coronavirus, se dio el gusto en un certamen que resultó cada vez más atrapante a medida que fueron pasando las primeras fechas. Y que tuvo mucha emoción en los duelos "mano a mano" de los playoffs, ya desde los Octavos de Final. Incluso para Defensores de La Esperanza, que en esa primera instancia de eliminación directa igualó 1-1 con Santa Lucía y necesitó de los penales para poder avanzar a Cuartos de Final. Sin embargo, a la postre, los dirigidos por Cristian Tejera terminaron invictos en el torneo y se quedaron merecidamente con el título. En la final, con más orden y experiencia, superaron tácticamente a San Felipe y con el desequilibrio de jóvenes como Joel Cerrudo (abrió el marcador sobre el final del primer tiempo) y Thomas Solis (señaló el 2-1 en el tramo final del complemento) establecieron la diferencia que les permitió gritar campeón y ganarse un lugar en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. LA CAMPAÑA En este "Torneo 90 Años" de la Liga Campanense, Defensores de la Esperanza integró la Zona E en la fase de grupos, donde obtuvo tres victorias y un empate: 1ª fecha: 2-2 vs San Felipe (goles de Iván Ángel Moyano y Esteban Soraides). 2ª fecha: 10-0 vs Las Palmas (goles de Joel Cerrudo -4-, Thomas Solís -2-, Esteban Soraides -2-, Sergio Robles y Federico Godoy). 3ª fecha: 3-1 vs Desamparados (goles de Manuel Soraire, Thomas Solís y Federico Godoy). 4ª fecha: 6-2 vs Norte FC (goles de Javier Tejera -2-, Federico Godoy -2-, Emiliano Servin y Joel Cerrudo). En los playoffs, los cruces que debió sortear el Verdinegro fueron los siguientes: Octavos de Final: 1-1 vs Santa Lucía (gol de Joel Cerrudo; 3-0 en los penales). Cuartos de Final: 3-1 vs El Junior (goles de Facundo Fernández, Federico Godoy y Manuel Soraire). Semifinal: 2-2 vs La Josefa (goles de Sergio Robles y Facundo Fernández; 6-5 en los penales). Final: 2-1 vs Deportivo San Felipe (goles de Joel Cerrudo y Thomas Solís). En el balance global, el Verdinegro disputó ocho encuentros, cosechando cinco victorias y tres igualdades (en dos de esos empates se impuso luego en definición por penales). Convirtió 27 goles y le marcaron 10 veces. Su máximo artillero fue Joel Cerrudo, con 7 tantos. Luego lo siguieron: Federico Godoy (5 conquistas), Thomas Solis (4), Esteban Soraides (3), Facundo Fernández (2), Javier Tejera (2), Sergio Robles (2), Manuel Soraire (2), Emiliano Servin (1) e Iván Ángel Moyano (1).

EL FESTEJO VERDINEGRO CON LA COPA TRAS LA VICTORIA SOBRE SAN FELIPE.



EL PLANTEL En este "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense, Defensores de La Esperanza utilizó 27 jugadores: Guillermo Friedrich, Ignacio Moraña, Ángel Iván Moyano, Manuel Soraire, Leonel Bargas, Martín Álvarez, Marcelo Cabral, Matías Andrusyszyn, Sergio Robles, Faustino Oroná, Tulio Barrios, Ariel Francovich, Fidel Cantero, Franco Benítez, Germán Cardozo, Maximiliano Díaz, Julio Serrano, Esteban Soraides, Walter Gómez, Emiliano Servin, Samuel Fleitas, Javier Tejera, Federico Godoy, Thomas Solis, Joel Cerrudo, Facundo Fernández y Alan Martínez. El cuerpo técnico encabezado por Cristian Tejera también estuvo integrado por Facundo Capurro, Walter Moraña, Rubén Sanabria, Franco Sanabria y Alan Ferreyra.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ DEFENSORES DE LA ESPERANZA EN LA FINAL ANTE SAN FELIPE EN CANCHA DE PUERTO NUEVO. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE LA ESPERANZA (2): Guillermo Friedrich; Manuel Soraire, Leonel Bargas, Matías Andrusyszyn, Faustino Oroná; Federico Godoy, Fidel Cantero, Tulio Barrios, Thomas Solis; Joel Cerrudo y Facundo Fernández. DT: Cristian Tejera. CAMBIOS: Ariel Francoviche x Soraire, Alan Martínez x Godoy y Maximiliano Díaz x Solís. SUPLENTES: Ignacio Moraña, Emiliano Servin, Ángel Iván Moyano y Samuel Fleitas. DEPORTIVO SAN FELIPE (1): Francisco Rapuzzi; Walter Silva, Fabricio Sánchez, Juan Morales, Juan Rodríguez; Kevin Silva, Mauro Pacheco, Nicolás Machado, Agustín González; Jonathan Nauberg y Braian Pérez. DT: Ángel Arriola. CAMBIOS: Santiago Álvarez x Machado, Alexis Dinter x Rodríguez y Sebastián Canale x K. Silva. SUPLENTES: Iván Arriola y Sebastián Zalazar. GOLES: PT 45m Joel Cerrudo (DLE). ST 12m Faustino Oroná, en contra (SF) y 40m Thomas Solis (DLE). CANCHA: Puerto Nuevo.

JOEL CERRUDO MARCÓ EL 1-0 (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV).

FACUNDO FERNÁNDEZ Y JUAN RODRÍGUEZ DISPUTAN EL BALÓN EN UNA ACCIÓN DEL SEGUNDO TIEMPO (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV).





FEDERICO GODOY MARCÓ 5 GOLES EN EL TORNEO (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV). DOS DÉCADAS DESPUÉS Hasta el domingo, la última vez que Defensores de La Esperanza se había coronado campeón de la Liga Campanense había sido en 1999. En las dos décadas siguientes, los campeones fueron: -2000: Naranja Juniors -2001: Juventud Unida (Apertura) y Sporting La Fueguina (Clausura) -2002: Deportivo La Josefa (Preparación) y Sporting La Fueguina (Oficial) -2003: Naranja Juniors -2004: Sporting La Fueguina -2006: Sporting La Fueguina -2007: Atlético Las Campanas -2008: Atlético Las Campanas -2009: Sporting La Fueguina -2010: Pioneros (Unidad 21) -2011: Pioneros (Unidad 21) -2012: Atlético Las Praderas -2013: Otamendi FC -2014: Atlético Las Campanas -2015: Atlético Las Campanas -2016: C.A. La Josefa -2017: Deportivo San Felipe -2018: Atlético Las Campanas -2019: Atlético Las Campanas -2021: Defensores de La Esperanza