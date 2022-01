» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 11/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

La semana comenzó con 243 nuevos casos en Campana







Es la cifra diaria más baja desde el martes pasado. De todas maneras, enero lleva acumulados 1.730 nuevos positivos. La segunda semana del año marcó un leve descenso en los casos positivos registrados por día: el lunes fueron informados 243, la cifra más baja desde el martes pasado. Sin embargo, los diez primeros días de enero ya llevan acumulados 1.730 contagios nuevos, un número alarmante que ya está afectando el funcionamiento, de por si restringido, de la economía y vida social de la comunidad. Desde distintas partes del distrito continúan llegando reportes de empresas con índices preocupantes de ausentismo y comercios cerrados por personal afectado por el COVID-19. También el Municipio canceló algunos eventos abiertos al público de manera preventiva. Por el momento no se han comunicado mayores medidas. En la comparativa interanual, los primeros diez del año suman 1.056 contagios más que las 31 jornadas de diciembre, lo que hace prever un salto exponencial cuando termine el mes. Desde el martes 3 que el número de contagios se mantiene por encima de los 200 por día. El martes fueron 209. El miércoles 301, récord absoluto desde el inicio de este escenario sanitario. Un día después se informaron 269 y el viernes, otros 291. En tanto, el sábado se notificaron 270. Con los 243 de ayer, el 2022 acumula un promedio diario de 173 casos registrados por día en la ciudad de Campana. El número de afectados totales por el virus asciende a 18.952. La tendencia alentadora la sigue representando la tasa de letalidad, que hoy se sitúa en el 1,62%. El sostenido descenso se debe a que siguen sin registrarse víctimas fatales: la última fue en octubre. Hasta el momento, el virus se cobró 308 vidas de vecinos y vecinas. La semana pasada desde el Municipio confirmaron que la variante Ómicron "es más contagiosa" pero que ocasiona "síntomas más leves" que las cepas que se vieron en invierno. Por tal motivo, hasta el momento la ocupación de camas por internación COVID "es baja" en el Hospital Municipal San José. En respuesta al alarmante incremento de casos, el gobierno local comunicó el jueves el nuevo protocolo de testeo y aislamiento, que toma en consideración las dosis de vacunas anti COVID recibidas. Así, quienes tuvieron su segunda o tercera aplicación hace menos de cinco meses y son positivos, deben aislarse siete días. Por su parte, los contactos estrechos de un positivo con esquema de inmunización completo deben recluirse por cinco días. En el caso de los asintomáticos como de los positivos por nexo con o sin síntomas, no se realizarán más hisopados con el objetivo de descomprimir la demanda, que hoy y solo en el sector público se ubica en más de 400 muestras por día. El horario para acceder al testeo en el Hospital es de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Las colas suelen comenzar tan temprano como a las 5 de la mañana. Vacunación Continúa avanzando es la campaña de vacunación provincial. De acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, en Campana se aplicaron 103.126 primeras dosis. Además, fueron aplicadas 91.422 segundas dosis y 9.070 vacunas correspondientes a la tercera dosis de refuerzo. En tanto, a nivel de todo el territorio bonaerense se aplicaron un total de 15.117.633 primeras dosis, otras 13.044.460 segundas dosis y 1.134.747 aplicaciones de refuerzo. Zárate En la vecina ciudad ayer se reportaron 161 nuevos contagios y 222 en observación. De esta manera el vecino partido acumula 18.493 casos desde el inicio de la pandemia, con 402 fallecimientos. Debido al aumento de casos, el Municipio de Zárate informó que algunas de sus dependencias han tenido que aislar personal y que por tanto sus servicios "pueden sufrir alteraciones".

En lo que va de 2022, Campana promedia 173 positivos confirmados por día.

INFORME DE HOY MARTES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este martes la cifra diaria más alta, hasta el momento, en nuestra ciudad, 391 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos. pic.twitter.com/fUr5y6i2Yq — Daniel Trila (@dantrila) January 11, 2022 INFORME DE AYER LUNES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este lunes 243 positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos. pic.twitter.com/rdJpQZ25dR — Daniel Trila (@dantrila) January 10, 2022

P U B L I C I D A D