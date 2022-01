Motociclista lesionado

Resultó herido al impactar un auto. Ayer por la mañana el SAME ingresó a la Guardia del hospital municipal un motociclista con lesiones. Minutos antes había impactado con una Yamaha YBR contra la puerta trasera derecha de un Ford Fiesta en la colectora de la Ruta 9, a la altura del ex vertedero de basura urbana que utilizaban Campana y Zárate. Según explicaron efectivos del Comando Patrulla presentes en el lugar, aparentemente la moto había ingresado desde la ruta hacia la colectora, y a pesar de frenar, no alcanzó a evitar el auto. Como consecuencia de la colisión, además de la abolladura de la puerta del auto, la yanta delantera de la Yamaha presentaba una deformación.

