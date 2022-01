Fuerte colisión en Belgrano e Iriart

P U B L I C



La conductora del Volkswagen Up! fue trasladada al hospital con un intenso dolor en su cuello. Un Volkswagen Voyage y un Volkswagen Up! colisionaron en el cruce de Belgrano e Iriart ocasionándose notables daños en ambos vehículos, los que terminaron sus trayectorias sobre la vereda, pero sin ocasionar perjuicios a terceros. Una ambulancia del SAME fue convocada al lugar, y trasladó a la conductora del Up! hasta el hospital municipal ya que se quejaba de un intenso dolor en su cuello, el que fue inmovilizado con un collar ortopédico. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 4.

Ambos vehículos, con notables daños, finalizaron su trayectoria sobre la vereda.

#Dato choque en Belgrano e Iriart con notables daños materiales. Un VW Voyage y un VW Up. Ambos vehículos quedaron sobre la vereda. La conductora del Up, con dolor en el cuello por el fuerte impacto, fue trasladada por SAME al hospital. Presente CP zona 4. pic.twitter.com/cIaGjvsfwn — Daniel Trila (@dantrila) January 9, 2022