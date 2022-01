Panorama Metalúrgico: la actividad se mantiene por encima de los niveles de 2019

Así lo revela el último reporte de ADIMRA. En noviembre la variación interanual fue del +12,8%, con la operación registrando un crecimiento acumulado del +18,8% en los primeros once meses del año pasado. La actividad metalúrgica en el país mantiene una moderada tendencia positiva: en noviembre el crecimiento interanual fue del +12,8%. Además, en los primeros once meses del año pasado, el sector mostraba una expansión del +18,8%, trazando un escenario con indicadores por encima al último período antes de la pandemia de COVID-19. ADIMRA, la cámara que nuclea a las empresas del sector, informó en su reporte más reciente que a nivel sectorial se mantiene un crecimiento generalizado. Los rubros Maquinaria Agrícola y Carrocerías y Remolques mantienen fuertes incrementos en términos interanuales superando los niveles de 2018 y 2019. Mientras que el resto de los sectores mantienen una tendencia positiva y se encuentran por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria. Cabe destacar que las empresas vinculadas a los sectores de Minería y Petróleo y gas comenzaron a recuperar su nivel de actividad y registraron aumentos interanuales por encima del promedio, luego de estar entre los sectores más perjudicados. Por otro lado, el reporte indica que el 34% de las empresas no presentó cambios en su nivel de empleo y que solo el 12% redujo las horas extras y apenas el 4% acotó la jornada laboral. En ese sentido, el 40% de los empresarios entrevistados para el informe espera una mejora en su producción y el 66% prevé que no habrá cambios en el empleo. El promedio de utilización de la capacidad instalada (UCI) de noviembre se ubicó en torno al 59,5% registrando un aumento en términos interanuales y una variación de +1% respecto de octubre del corriente. En lo que va de 2021 el porcentaje de UCI promedia en 55,4%. El nivel de empleo registró un nuevo incremento en términos interanuales, en noviembre presentó una variación de 4,0% en relación con el mismo mes de 2020. De esta manera, acumula un crecimiento de 3,5% en lo que va del año. Durante noviembre de 2021 se mantuvo alto el porcentaje de empresas que aumentaron su nivel de empleo: más de la mitad de los empresarios indicó haber aumentado su plantilla de personal con relación al mismo período del año anterior. Por otro lado, bajó el porcentaje de empresas que disminuyeron el nivel de empleo, registrando el nivel más bajo en los últimos cinco años. En línea con el nivel general, las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica continúan registrando aumentos en sus niveles de producción. En este sentido, las provincias de Córdoba (+20,5%) y Santa Fe (+18,5%) mantienen un buen desempeño en su nivel de actividad y durante noviembre registraron fuertes incrementos en términos interanuales. Por su parte, la provincia de Buenos Aires y CABA registró un crecimiento de 9,9% interanual. De esta manera, se mantiene por encima de los niveles de 2019. En las subregiones, el AMBA presentó un aumento de 7,9% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue mayor (+14,3%). En cuanto a la provincia de Mendoza, registró un aumento de 11,8% interanual. Siendo una de las provincias más afectadas durante 2020, el año pasado logró superar los niveles de producción previos a la pandemia. Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en noviembre se observó un aumento generalizado en términos interanuales, en línea con el nivel de actividad general del sector. Entre las empresas que continúan con un buen desempeño se encuentran aquellas vinculadas a los sectores Agroindustria (+18,4%), Automotriz (+13,7%) y Alimentos y bebidas (+13,4%) manteniendo un crecimiento sostenido y recuperando los niveles anteriores a la pandemia. Por otro lado, las empresas que tuvieron como destino de su producción a los sectores de Minería (+17,5%) y Petróleo y gas (+14,2%) registraron aumentos interanuales por encima del promedio y manifiestan un repunte en su actividad. Sin embargo, dada la difícil coyuntura que atravesaron los sectores de Petróleo y Gas y Minería, los fuertes incrementos se explican, principalmente por la baja base de comparación. Por su parte, las empresas vinculadas al rubro de Energía (+6,0%) desaceleraron su crecimiento respecto de los últimos meses.

