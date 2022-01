Pedro Milla afirmó que la provincia de Buenos Aires tiene que ser petrolera

El Secretario General de la Federación Argentina de Petroleros se refirió a las marchas en contra de la actividad petrolera offshore, resaltando la falta de conocimiento del tema y el carácter político de estos eventos. "Es un tema político porque lo entendemos así. Hoy entre el 15% y 20% de las plataformas están abasteciendo a todos los argentinos, con esta inversión con la que va a haber un gran grado de energía y gas va ser una gran forma de darle a los argentinos que no tienen" expresó el campanense Pedro Milla a Radio Nacional. "Es una inversión que se tiene que hacer, no es la primera que se hace en nuestro país"(…)"Hay un gran grado de capacitación. Cada 20 días nos capacitan las formas en las que tenemos que hacer y tener en cuenta el medio ambiente", agregó el Secretario General de la Federación Argentina de Petroleros. "Desde la federación vamos a trabajar en línea con el Presidente y el gobernador, la Provincia de Buenos Aires tiene que ser petrolera" resaltó y recordó: "Las áreas adjudicadas se hicieron en el gobierno del Macri, sabíamos que iba a haber una gran inversión en poco tiempo en la provincia de Buenos Aires y resulta que aquellos mismos del gobierno anterior que hicieron esa adjudicación son los mismos que están marchando por el medio ambiente. No tienen ni idea lo que es una plataforma offshore, hablan sin fundamentos y nosotros les ponemos a disposición para que lo conozcan" concluyó.

"Aquellos mismos del gobierno anterior que hicieron esa adjudicación son los mismos que están marchando por el medio ambiente", señaló el sindicalista campanense.