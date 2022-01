BAJÓ $2 El dólar blue arrancó la semana a $206 para la venta, con una baja de $2 con relación al cierre del viernes último. En tanto, a partir de la tensión en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los bonos argentinos retrocedieron 2% en promedio y llevaron el Riesgo País a 1.819 puntos. En el primer día de la semana la divisa norteamericana mantuvo la tendencia declinante con la que operó el último viernes cuando había caído $1. En el mercado minorista, la moneda norteamericana cerró la operación a un promedio de $110,04, mientras que el mayorista se ubicó en $103,51. Por su parte, las cotizaciones ligadas a la actividad financiera culminaron la rueda con ligeras bajas: el contado con liquidación quedó en $213,97 y el Bolsa o MEP, en $202,78. El dólar solidario o ahorro, en tanto, se vendió a un promedio de $179,03. PALABRA DE NOBEL El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, respaldó la política económica del presidente, Alberto Fernández, al afirmar que "la recuperación argentina es sorprendente", al tiempo que habló de "un milagro económico" y cuestionó los planes de ajustes impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Argentina está transitando una sorprendente recuperación gracias a las actuales políticas del Gobierno que buscan fortalecer la economía real", sostuvo el economista en una columna escrita en Project Syndicate, bajo el título "El milagro argentino del Covid", Stiglitz consideró que "dado el lío que heredó, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019 parece haber logrado un milagro económico". El economista sostuvo que "dado el enorme tamaño del préstamo que debe refinanciarse, un acuerdo que simplemente amplíe el plazo de amortización de 4,5 a diez años no es suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la deuda de Argentina". ACUSACIÓN DESESTIMADA La Fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia que realizó Nahir Galarza contra su padre por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, aunque la madre de la joven detenida, que respaldó la versión de su hija, recibió un botón antipánico, de manera preventiva. La Justicia consideró que ese homicidio a balazos, ocurrido el 30 de diciembre de 2017 en esa misma cuidad entrerriana y por el cual Galarza fue condenada a prisión perpetua, ya fue analizado en distintas instancias judiciales. "Yo no lo maté a Fernando, fue papá", le dijo Galarza a su abogada Raquel Hermida Leyenda, según relevó la propia letrada y que el viernes pasado denunció ante la Justicia a Marcelo Galarza, padre de la joven detenida. En su dictamen, la Fiscalía señaló: "Se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación". MENOS DÍAS La subida de casos ocasionados por la variante Ómicron presiona al sistema sanitario europeo. Esta situación llevó al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) a actualizar y flexibilizar las medidas acortando los días de aislamiento ante la rápida propagación de la nueva variante del Covid-19. Con estos cambios, una persona infectada con coronavirus podrá terminar la cuarentena luego de las 24 horas sin fiebre y realizarse un test rápido de antígenos que dé como resultado negativo. Hasta el momento, se debe esperar tres días sin fiebre para que se otorgue el alta médica. En el caso de aislamiento en trabajadores esenciales, la ECDC también propone que se realicen aislamientos más cortos.