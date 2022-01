Efemérides del día de la fecha, 11 de Enero

DEBUTA "VIRUS" Hace 42 años "Virus" debutaba en el Club Universal de la ciudad bonaerense de La Plata desconociendo que, a lo largo de los años, se convertiría en una de las bandas más trascendentes del país. La misma surgió de la fusión entre las bandas "Mara-bunta" y "Las Violetas" que, en un primer momento, dio origen a "Duro" para luego denominarse "Virus": "´Virus´ no es descriptible en palabras porque como intención artística es algo latente, algo que está pasando, es lo que nos sale ser en el momento" dijo Federico Moura a Clarín. En el año 1981 lanzaron su primer disco "Wadu-Wadu" que tuvo éxito con las canciones "Soy moderno, no fumo" y "El rock en mi forma de ser". Con el tiempo, publicaron los álbumes "Recrudece" (1982), "Agujero interior" (1983), "Relax" (1984), "Locura" (1985) y "Superficies de placer" (1987); en los mismos se destacan los sencillos "Amor descartable", "Sin disfraz", "Me puedo programar", "Una luna de miel en la mano", "¿Qué hago en Manila?" y "El 146".



FALLECE TATO BORES Mauricio Borensztein nació el 27 de abril del año 1927 en Buenos Aires. Se vinculó al mundo del espectáculo desde temprana edad, primero, como acomodador del público en el Teatro Nacional Cervantes y luego llevando los instrumentos y los atriles de las orquestas de Luis Rolero y René Cóspito. Sin embargo su vida cambió cuando, en la despedida de soltero del saxofonista Santos Lipesker, hizo reír a los presentes con sus chistes y llamó la atención de "Pepe" Iglesias y Julio Porter que le abrieron las puertas de Radio Splendid en el año 1945; ese mismo año, actuó en la obra teatral "Madame 13" con Olga Zubarry. Al año siguiente, en el programa radial "La escuelita humorística" de Pepe Arias sobresalió con el personaje "El niño Igor" y llegó a tener su propio espacio, "Las aventuras de Igor". En el año 1948 debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la película "La Caraba"; a ésta le siguieron "Un pecado por mes" (1949), "Camino al crimen" (1951), "El asalto" (1960), "Por cuatro días locos" (1953), "Casada y señorita" (1954) y "Viaje de una noche de verano" (1965). Por otra parte, en el año 1957, debutó en la televisión con el programa "La familia GESA" y, posteriormente, continuó con "Caras y morisquetas" y "Tato y sus monólogos": "El monólogo tiene una clave: es una especie de reportaje político; yo leo titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario agregándole un comentario jocoso". En el año 1960, fue galardonado con el premio APTRA como "Mejor Actor Cómico" por su programa "Tato siempre en domingo". Con el correr de los años se consolidó como una de las grandes figuras de la televisión argentina por sus programas "Por siempre Tato" (1971), "Dígale sí a Tato" (1973), "Tato para todos" (1978), "Tato por ciento" (1981), "Tato de América" (1992) y "Good show" (1993). Falleció en el año 1996 en Buenos Aires.



SE LANZA "CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB" Un día como hoy en el año 2021, Lana Del Rey lanzaba el sencillo "Chemtrails over the Country Club". Perteneciente al álbum "Chemtrails over the Country Club" (2021) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff, la canción es acerca de sus hermanos y amigos: "´Chemtrails´ es la canción principal porque los menciona a todos y menciona querer tanto ser normal y darse cuenta de que cuando tienes una mente hiperactiva y excéntrica, un disco como ´Chemtrails´ es justo lo que vas a obtener".