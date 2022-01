Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 11/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 11/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

RIVER, EN EL SUR El plantel que conduce Marcelo Gallardo arribó ayer a San Martín de los Andes para realizar la parte más intensa de su pretemporada. Viajaron los tres refuerzos: Leandro González Pirez, Emanuel Mammana y Tomás Pocchetino. En cambio, por ser positivos de Covid no lo hicieron: Agustín Palavecino, Javier Pinola y Nicolás De la Cruz. Mientras que Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser fueron separados del plantel por no firmar las renovaciones de sus contratos que vencen en junio. ACUERDO POR FIGAL Boca Juniors arregló la compra del pase del defensor Nicolás Figal con Inter de Miami y, de esa manera, el exjugador de Independiente de Avellaneda se transformará en el primer refuerzo del Xeneize para la próxima temporada. EL PULGA PEGÓ LA VUELTA El atacante Luis Miguel Rodríguez arregló su salida de Gimnasia de La Plata y selló su regreso a Colón de Santa Fe. Después del histórico título (Copa de la Liga) conseguido el año pasado con el Sabalero, el delantero había partido al Lobo. Ahora, seis meses después, "el Pulga" pega la vuelta y es el primer refuerzo que suma Julio César Falcioni para afrontar campeonato local, Copa Argentina y Copa Libertadores. MOUCHE, A BARRACAS El delantero Pablo Mouche (exBoca, San Lorenzo, Banfield y Lanús, entre otros) se convirtió en el décimo refuerzo que suma el ascendido Barracas Central para su primera participación en la Liga Profesional de Fútbol. DJOKOVIC LIBERADO El juez Anthony Kelly le ordenó al Gobierno australiano liberar al serbio Novak Djokovic, después de una audiencia que duró cinco horas y en la que los abogados del serbio alegaron que el jugador siguió todos los pasos migratorios que creyó necesarios para entrar al país, que incluía una excepción médica por haber contraído coronavirus en diciembre pasado. Así, el número 1 del mundo dio un paso clave para poder jugar el Abierto de Australia, que se disputará del 17 al 30 de enero en Melbourne, donde "Nole" tendrá la posibilidad de conquistar este certamen por 10ª vez en su carrera y, así, superar el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con Roger Federer y Rafael Nadal. NADAL, INOXIDABLE El español Rafa Nadal conquistó el ATP 250 Summer Set que se disputó en Melbourne al vencer en la final por 7-6 y 6-3 al estadounidense Maxime Cressy. De esta manera, el jugador de 35 años estiró su récord: lleva 19 temporadas ganando al menos un título desde que levantó su primer trofeo ATP en Sopot 2004. Hasta el momento acumula 89 en total. En tanto, en Sydney, el equipo de Canadá se adjudicó la ATP Cup al vencer a España en la final, con el liderazgo de Felix Auger-Aliassime(11º del ranking mundial) y Dennis Shapovalov (14º). TORTU, A MADRID El alero Gabriel Deck estaría arribando esta semana a España para volver a convertirse en jugador del Real Madrid. El santiagueño ya tuvo una primera experiencia en la Casa Blanca entre 2018-21, pero hacia finales de la temporada pasada, cuando se encontraba en su mejor momento, decidió marcharse para cumplir el sueño de jugar en la NBA. Sin embargo, su paso por Oklahoma City Thunder no fue el esperado y tras ser cortado la semana pasada, "Tortuga" decidió poner rumbo a Madrid nuevamente.



