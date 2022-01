NOTICIA RELACIONADA: Liga Campanense:

El Defe gritó campeón El entrenador de Defensores de la Esperanza elogió al grupo de jugadores que dirigió y también marcó: "Este título no es casualidad". Luego de los festejos en la cancha de Puerto Nuevo y también en la Sociedad de Fomento del barrio, el entrenador de Defensores de La Esperanza, Cristian Tejera, dialogó con La Auténtica Defensa sobre la consagración del Verdinegro en el "Torneo 90 Años" de la Liga. "Este título no es casualidad. En 2018 y 2019 habíamos estado muy cerca y en la última Copa Federación Norte fuimos, entre 32 equipos participantes, uno de los cuatro semifinalistas. Así que esto es producto de un trabajo que venimos haciendo desde hace más de tres años y que pudimos coronar en este torneo", señaló el DT. "Hemos logrado mantener una base, más allá de las dificultades que generó la pandemia, y para este certamen sumamos algunos chicos que aportaron cosas importantes para el equipo. Nos costó arrancar, como a todos los equipos, pero una vez que comenzó el torneo todo fluyó", agregó. En cuanto a la sequía de 22 años sin títulos con la que cargaba el Defe, Tejera reconoció que "pesaba" y que, por ello, la final del domingo terminó siendo "un desahogo tremendo" tras la consagración. "Se vivió con muchos nervios. Por suerte pudimos ganarla. Se disfrutó mucho y el barrio fue una fiesta", comentó. Sobre las virtudes del Verdinegro para ser campeón, el entrenador no dudó: "Parece una frase hecha, pero no lo es: el grupo que se armó fue tremendo. Hubo mucha unidad y mucho compromiso por el compañero. Eso es lo que más rescato". En ese sentido, destacó la actuación en la final de Matías Andruszyszyn. "No había jugado ningún partido en el torneo, pero por diferentes razones no pudimos contar con tres de nuestros marcadores centrales para la final y entró él y pareció que venía jugando todos los partidos junto al Perro (Leonel Bargas). Eso demuestra la predisposición, el compromiso y el compañerismo que hubo en el grupo". Al mismo tiempo, también remarcó el "mix entre pibes y jugadores grandes" que mostró el plantel. "Tenemos jugadores grandes y de mucha trayectoria, como Julio Serrano, Tulio Barrios o el Perro Bargas, pero también pibes de 18-20 años que andan muy bien", explicó. Ahora, el próximo desafío del Verdinegro será la Copa Federación Norte 2022, que lo tendrá en la Zona D junto a Sarmiento de Zárate, Independencia y Defensores Unidos de San Pedro. Y aunque solo faltan dos semanas para que se ponga en marcha este torneo regional, en La Esperanza, por ahora, es momento de celebrar. Y merecido lo tienen.



TEJERA JUNTO A FACUNDO CAPURRO, PREPARADOR FÍSICO Y ASISTENTE DEL CAMPEÓN.