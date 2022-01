Este martes, la ciudad volvió a romper su número máximo de positivos diarios y acumula más de 2.100 casos en enero. Sin embargo, al no registrarse víctimas fatales, la tasa de letalidad continúa en franco descenso. Este martes la ciudad volvió a romper su récord diario de nuevos contagios, llegando casi a los 400. A la ola de calor que azota nuestro distrito, se suma un Ómicron implacable, aunque por ahora está demostrando ser mucho más benigno que las cepas de coronavirus que circularon en picos anteriores. Y es que mientras el número de contagios no para de crecer -ayer se agregaron 391, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020- continúan sin registrarse víctimas mortales: la última se reportó en octubre. Esto hace que la tasa de letalidad siga en franco descenso. Además, el jueves el Municipio informó que la ocupación de camas en el nosocomio local por pacientes COVID era "baja". Alta transmisibilidad Lo que también informaron las autoridades locales es que la variante Ómicron "es más contagiosa", algo que el número de positivos que se reporta día a día estaría confirmando. Ayer fueron 391: nunca antes se habían notificado tantos en una sola jornada. El último récord había sido el miércoles pasado: 301. Un día después se informaron 269 y el viernes, otros 291. En tanto, el sábado se notificaron 270 y el lunes, 243. Con el salto de este martes, el promedio durante enero de contagios diarios confirmados es de 193. El número de afectados totales por el virus asciende a 19.343. Crecimiento exponencial El primer mes del año lleva acumulados 2.121 casos, 215% más que el total de diciembre (674). Este número fue muy superior al de noviembre, cuando acumularon 192 (190% más). La ciudad venía de registrar 160 casos en octubre y 92 en septiembre. Si la tendencia continúa, es de esperar que enero represente el período de mayor incremento, tanto en términos intermensuales como absolutos de toda la pandemia. Menor gravedad Pese a los alarmantes contagios, la gravedad de la situación sanitaria es menor cuando se la analiza desde las víctimas mortales. En octubre la ciudad registró su último vecino fallecido: desde entonces y debido al incremento de los positivos, la tasa de letalidad no para de bajar. Hoy se sitúa en el 1,59%, con la cantidad de muertes manteniéndose estable en 308. Vacunación De acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, en Campana se aplicaron 103.126 primeras dosis. Además, fueron aplicadas 91.422 segundas dosis y 9.070 vacunas correspondientes a la tercera dosis de refuerzo. En tanto, a nivel de todo el territorio bonaerense se aplicaron un total de 15.117.633 primeras dosis, otras 13.044.460 segundas dosis y 1.134.747 vacunas de refuerzo. Zárate En la vecina ciudad ayer se reportaron 148 nuevos contagios y 222 en observación. De esta manera, el vecino partido acumula 18.641 casos desde el inicio de la pandemia, con 402 fallecimientos. Debido al aumento de casos, el Municipio informó que algunas de sus dependencias han tenido que aislar personal y que por tanto sus servicios "pueden sufrir alteraciones". Incluso, ayer se anunció que la Dirección General de Ingresos Público abrirá sus puertas hasta el lunes 17.

LA DENOMINADA TERCERA OLA SIGUE DEJANDO NUEVOS RÉCORDS DE CONTAGIOS EN NUESTRA CIUDAD.





UN NUEVO RÉCORD LOCAL: AYER SE NOTIFICARON 391 POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN CAMPANA (FOTO ARCHIVO).