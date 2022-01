Macabro hallazgo en el barrio Obrero

Encontraron el cuerpo sin vida en uno de los departamentos de Formosa al 100. Ayer por la noche un móvil del Comando Patrulla se presentó en el complejo de departamentos que se encuentra sobre Formosa al 100, en el barrio obrero, dado que una vecina llamó a la policía alertando que salía sangre por la puerta de uno de los departamentos y se percibía un olor nauseabundo. Corroborado el alerta, fue convocado el Instructor Fiscal de Turno quien dadas las circunstancias habilitó a los uniformados a ingresar. Fue entonces que se encontraron con el cadáver de un hombre recostado boca arriba sobre una cama que, por su aspecto, habría fallecido hace varios días atrás. Según trascendió, la sangre visualizada por la vecina no se referiría a una herida mortal, sino al estado de descomposición del cuerpo, así que en primera instancia se manejaba la hipótesis de una muerte natural. Al cierre de esta edición, también trabajaba Policía Científica en el lugar, pero no había trascendido la identidad del fallecido.

#Ahora hallaron el cuerpo de un hombre sin vida en un departamento de la calle Santiago del Estero y Mitre. Al percibir olor nauseabundo los vecinos alertaron a la policía, se hicieron presente dos móviles y una ambulancia de SAME. Se investiga el causal de muerte. Ampliaremos pic.twitter.com/cenNpMzVIL — Daniel Trila (@dantrila) January 12, 2022