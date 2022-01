Humo en la ciudad: se debe a los incendios en el Delta y zonas aledañas

Desde Defensa Civil indicaron que el viento predominante del norte trae los residuos de los incendios. RecomiendaNncircular con precaución por la baja visibilidad a partir del kilómetro 73, sentido Rosario, y no realizar actividad física. Defensa Civil indicó este martes que el humo que se percibe desde anoche en la ciudad es a causa de los incendios en la isla campanense y sus alrededores. En conferencia de prensa, el director General del área, Juan Carlos Ruiz, explicó que este fenómeno se debe a la acción del viento que proviene del Noreste a unos 10 kilómetros por hora y mermará esta noche cuando su dirección vire al Sudeste. Actualmente se registran 16 focos activos, dos en las cercanías del Guazú como también en un sector de Zárate, Baradero, San Pedro e Ibicuy, que hasta el momento no afectan a viviendas pero sí a la turba, pasto, árboles, paja y hojarasca del lugar. "El humo también está afectando la visibilidad en la ruta del Litoral por lo que se aconseja circular con precaución y reducir la velocidad. Desde el kilómetro 73 hasta San Pedro la calzada está cubierta por este residuo y trabaja en forma preventiva personal de la Autopista y Gendarmería", detalló Ruiz, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Municipio, Romina Buzzini. Conforme a esta situación, recomendó a los vecinos no realizar actividad física al aire libre "ya que el oxígeno que hay no es muy apto para practicar deporte sumado a la ola de calor que afecta la ciudad con temperaturas de alrededor 40º. Es muy perjudicial para la salud", concluyó.

UNA COLUMNA DE HUMO SE ERIGE DETRAS DEL BARCO, SOBRE EL RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS

El director General de DC brindó detalles de la situación que afecta a la ciudad.





El humo que afecta a la ciudad proviene de incendios en la isla.

ATN CONDUCTORES Y TRANSPORTISTAS

CVSA ahora advierte sobre Visibilidad Reducida por humo de incendios forestales sobre RN9 entre las localidades de Campana -km 73- y Alsina -km 130-.

⚠️ Precaución.

⚠️ Considerar.

EMER Y ASIST VIAL 140.@ernestoarriaga pic.twitter.com/3FjG9jcWje — Tránsito Zárate (@zaratetransito) January 11, 2022