Cuando la campaña de vacunación provincial avanza con la tercera aplicación de refuerzo, un porcentaje de personas de la comunidad decidió comenzar su esquema recién ante el alarmante crecimiento de contagios registrado en las últimas semanas. La ciudad comenzó a inmunizar contra el Covid-19 hace un año: en enero del 2021, las primeras dosis de Sputnik V llegaban y se administraban en el Hospital Municipal San José, teniendo prioridad por entonces el personal sanitario. Desde esa fecha hasta ahora, se multiplicaron las vacunas disponibles en cantidad y variedad, inició la campaña a toda la población, dio inicio una segunda tanda de inoculación y ahora avanza la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Sin embargo, algunos vecinos todavía nunca pasaron por uno de los vacunatorios oficiales. De acuerdo a los datos que figuran en la Sala de Situación del Ministerio de Salud Bonaerense, en Campana se aplicaron 103.126 primeras dosis. Son casi 10 mil más que la población total registrada en el Censo del 2010. Aún así, y según las autoridades que gestionan la campaña de vacunación en nuestra ciudad, todavía queda un número no menor de vecinos sin protección. "La última ola y la velocidad con que están subiendo los casos han hecho que muchos vecinos reflexionen", aseguró el coordinador del programa Vacunate! en Campana, Leonardo Midón, señalando que en las últimas semanas hubo jornadas donde el 60% de los asistentes a la posta sanitaria de UTN eran personas que iban por su primera dosis. "Por un lado es sumamente positivo porque logramos que vecinos y vecinas que no contaban con el esquema de vacunación se acerquen, pero por el otro muestra a las claras que falta generar un montón de conciencia, a pesar de que venimos pidiendo que se vacunen, explicando cuáles son los riesgos y teniendo en cuenta que la única herramienta real y concreta para superar la pandemia es la vacunación", manifestó Midón. Y afirmó que "cada vecino que venga a buscar su primera dosis la va a encontrar". La ciudad, que supo vacunar en el Hospital Municipal San José, la Escuela Nº2, la sede de Suteba y la Universidad Nacional de Luján, hoy solo aplica dosis en la Facultad Regional Delta de la UTN. No obstante, el personal no se recortó y el ritmo de vacunación se mantienen en las mil aplicaciones promedio por día, con picos de 1.400. En Argentina se han administrado las vacunas Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China), AstraZeneca (Reino Unido), Moderna (EEUU), Cansino (China) y Pfizer (EEUU). Tercera dosis Midón indicó que hay un fuerte interés en la comunidad por vacunarse con la tercera dosis de refuerzo, lo que ha multiplicado las consultas y acelerado el avance de los esquemas de vacunación incompletos en personas "que quizás habían dejado la segunda aplicación de lado". En ese sentido, recordó que la tercera dosis está "liberada" para las personas mayores de 60 años y que hayan recibido la segunda vacuna al menos cuatro meses atrás. En tanto, los pacientes inmunodeprimidos también pueden ir al vacunatorio por su aplicación, con una diferencia mínima de un mes respecto a la último dosis recibida.

