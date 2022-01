Arrancó una nueva edición de las Pasantías Educativas de Verano en Tenaris

Se desarrollarán a lo largo de 90 días, con los y las participantes ejecutando proyectos de impacto real en la compañía. Del total ingresado más de la mitad son mujeres y la mayoría estudia carreras de ingeniería (81%). La semana de inducción a Tenaris incluyó charlas de referentes que dieron sus primeros pasos como pasantes de verano y testeos preventivos de COVID-19. Durante la primera semana de enero, y con un total de 69 estudiantes universitarios de distintas provincias argentinas, Tenaris dio inicio a una nueva edición del programa Pasantías Educativas de Verano (PEV). A lo largo de sus 90 días de duración, jóvenes de todo el país tendrán el desafío de desarrollar un proyecto de impacto real en la compañía. Del grupo de pasantes el 51% son mujeres y el 81% estudian carreras de ingeniería. El esquema de trabajo será híbrido en las distintas locaciones donde Tenaris tiene operación, respetando el estricto protocolo COVID interno. Las PEV están dirigidas a estudiantes universitarios que tengan completado por lo menos la mitad de su carrera profesional. El programa les asigna un proyecto, rol y responsabilidades específicas para que puedan aplicar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias de manera autónoma, bajo la supervisión de un tutor interno. Debido al protocolo COVID vigente, la inducción a Tenaris combinó la presencialidad con la modalidad a distancia. En la planta Campana se organizaron charlas de especialistas de Seguridad y Ambiente, Recursos Humanos, Administración de Personal y TenarisUniversity. Además, se realizó un recorrido perimetral por las instalaciones, con visitas a la Acería y el Laminador Continuo 2. Todos los pasantes fueron hisopados al ingreso y se les entregó una computadora personal de último modelo, un kit de bienvenida y otro sanitario. Aquellas personas con destino en sectores operativos también recibieron elementos de protección personal. "Este año volvimos a invitar postulantes de distintas partes del país. Tenemos PEVs de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa y Tucumán, entre otros distritos. Este es un programa federal cuyo objetivo es identificar y potenciar jóvenes talentos que tendrán una responsabilidad no menor: transformar la compañía en base a la innovación para seguir siendo líderes en un mercado cada vez más competitivo", comentó Sebastián Cardoso, director de Atracción de Talento y Desarrollo de Tenars, quien también comenzó su carrera dentro el grupo en una pasantía de verano. Además compartieron su experiencia en el mismo programa Irene Vago, hoy líder de Planeamiento de la Demanda, y Pablo Rocha, actualmente gerente de TenarisUniversity. Para algunos de los y las participantes es su primera experiencia laboral; otros nunca se habían desempeñado en una industria de escala global. En ese sentido, la pasantía también representa la oportunidad de aspirar a futuras posiciones dentro de Tenaris, sea a través de los programas de pasantías regulares o Jóvenes Profesionales. Martina Lanchas, estudiante de ingeniería electromecánica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, está entusiasmada por dos: "Nunca había trabajado y obviamente esta es mi incursión en la gran industria". La pasante, que se sumó a mantenimiento de Premium, en estos tres meses intentará "aportar una visión nueva y soluciones que tal vez antes no se tuvieron en cuenta". Las PEVS son un espacio propicio para innovar. "Vengo con una mirada fresca y mucha creatividad", afirmó María del Rocío López Hierro, oriunda de Mendoza, donde estudia ingeniería electromecánica en la regional de la Universidad Tecnológica Nacional. "Conocí la compañía que es Tenaris en un congreso hace unos años y de inmediato supe que allí iba a tener mucho para aprender", aseguró la joven. Por su parte, Nicolás Vega no recorrió los mismos kilómetros -llega desde Los Cardales- pero en sus primeros días demuestra idéntica energía. El estudiante de ingeniería industrial de la Universidad de Buenos Aires se incorpora a Planeamiento y quiere proyección: "Tenaris es una empresa multinacional con inmensas oportunidades de crecimiento. Con compromiso y responsabilidad, espero poder desarrollarme y, por qué no, aspirar a una experiencia internacional en un futuro cercano".

Debido al protocolo COVID vigente, la inducción a Tenaris combinó la presencialidad con la modalidad a distancia.





Las PEV están dirigidas a estudiantes universitarios que tengan completado por lo menos la mitad de su carrera profesional..