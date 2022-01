Temporada 2022: la provincia ya recibió a tres millones de turistas

Desde el Gobierno afirman que es la mejor temporada de los últimos 10 años. La provincia de Buenos Aires transita la temporada de verano 2022 donde, hasta el momento, ya circularon más de tres millones de turistas en los distintos puntos turísticos, tanto de la costa como del interior bonaerense. En este sentido, la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, dijo que en lo que va de la temporada se movilizaron en el territorio bonaerense "más de tres millones de turistas". "Tenemos una ocupación plena en los principales destinos y estamos viendo que es una temporada récord ya te diría que no de los últimos cinco años, sino de los últimos 10", expresó la funcionaria. Por otra parte, Martínez destacó que en torno a la tendencia en el consumo turístico postpandemia, la gente "busca muchos más destinos al aire libre y evitar multitudes", lo que "diversificó la oferta de la provincia de Buenos Aires". En este contexto, la funcionaria expresó que "a partir de eso se instalaron los paradores, en lugares como San Pedro o Tandil, lo mismo que Ensenada, que pese a que si bien son destinos consolidados, son distintos del sol y playa característicos de la provincia de Buenos Aires". Además, desde el Gobierno bonaerense subrayaron la importancia que tomaron los destinos de cercanía en esta temporada, los cuales tomaron relevancia debido al movimiento turístico interno que provocó la pandemia de coronavirus. Villa Gesell registró picos del 100% en algunos destinos del distrito llegando así a las 15.600 plazas ocupadas en el inicio de la temporada de verano 2022. Respecto de la pandemia, Martínez aseguró que se está monitoreando "todo lo que va pasando con el Covid, que no es menor, pero no queremos que nada arruine esta recuperación para la actividad turística". "Es fundamental que la gente complete su esquema de vacunación, y que todos aquellos que tienen la primera dosis que se coloquen la segunda, que es libre en la provincia de Buenos Aires", precisó la Subsecretaria. Asimismo, la funcionaria aclaró que cada municipio "aumentó los centros de testeos para evitar que cualquier persona asintomática circule portando la enfermedad" en la temporada 2022. Por último, Martínez adelantó que "se está trabajando mucho con los intendentes y con el sector privado, que son los que tienen a su cargo la exigencia del pase sanitario en determinadas características para incentivar a la población".

“Tenemos una ocupación plena en los principales destinos", expresó la subsecretaria de Turismo de la provincia, Soledad Martínez