Efemérides del día de la fecha, 12 de Enero

DÍA DEL PIZZERO Y EL PASTELERO Celebrado desde el año 1948, en este día se conmemora la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros a la vez que se homenajea a los trabajadores por su responsabilidad en la elaboración de alimentos. "El trabajador de nuestro gremio con su esfuerzo y dedicación prepara los productos más populares que disfrutan todos los argentinos en el día a día, desde el desayuno hasta la cena. Nuestros productos le dan felicidad al resto de sus compañeros y a la sociedad en general" informan desde el gremio que nuclea a más de 40 mil trabajadores.



FALLECE GUILLERMO NIMO Guillermo Nimo nació el 22 de febrero del año 1932 en Buenos Aires. Empezó su carrera futbolística siendo el arquero de Huracán en reserva y, posteriormente, en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) hasta que descubrió que estaba en el lugar equivocado de la cancha, ya que, su vocación era ser árbitro. De esta manera, comenzó a arbitrar en los años 60´ pero el hecho de no cobrar penal, producto de la mano de Luis Gallo, en la definición del Torneo Nacional 1968 puso punto final a su carrera. El partido en cuestión se realizó en el Viejo Gasómetro, donde se enfrentaron Vélez Sarsfield y River, y a escasos minutos del final la mano impidió la victoria "millonaria". Más tarde, arribó a la televisión, en el programa "La noche del domingo" de Gerardo Sofovich; en el mismo ganó popularidad por su sección la "perla blanca" y la "perla negra": "La perla blanca es para elogiar y la negra es para destacar los errores que cometió un jugador en un partido". Además, trabajó en "Polémica en el fútbol" (1982-1991), "Polémica en el bar" (1990-1997), "Tribuna caliente" (1993-2002) y "El show del fútbol" (2012). Por otro lado, tuvo su propio programa radial, "Nimo no perdona" (1996-2008) en Radio La Red y actuó en las películas "Gran valor" (1980) y "Esa maldita costilla" (1999). Falleció en el año 2013 en Buenos Aires.



SE LANZA "...BABY ONE MORE TIME" Un día como hoy en el año 1999, Britney Spears lanzaba su primer álbum "...Baby one more time". Producido por Max Martin junto a Per Magnusson e integrado por canciones compuestas por Martin, Eric Foster White y Sonny Bono, el disco fue un gran éxito e inicio la carrera de la cantante estadounidense: "Ha sido el viaje de mi vida y estoy agradecida por cada momento. Conocerlos a lo largo de los años ha sido una experiencia increíble. Gracias por todo su apoyo" dijo Spears al cumplirse 20 años del lanzamiento. Entre las canciones se encuentran "(You drive me) crazy", "Sometimes" y "From the bottom of my broken heart".