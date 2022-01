Falleció el baterista Martín Carrizo

Trabajó con el Indio Solari y Gustavo Cerati, entre otros. La noticia la informó su hermana, Cecilia "Caramelito" Carrizo. Luego de una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el baterista Martín Carrizo murió en la madrugada del martes 11. La noticia la dio a conocer su hermana, Cecilia "Caramelito" Carrizo a través de las redes sociales. Martín es considerado uno de los mejores bateristas del rock nacional en los últimos 20 años. Integraba la formación de El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado y también fue el ingeniero de grabación de varios discos del Indio como "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor", "El amor y la muerte". Compartió escenario con Gustavo Cerati, Waltar Giardino y A.N.I.M.A.L, entre otros. En 2015 su vida cambió por completo. "Comencé a sentir una debilidad tremenda en mis manos, al punto de no poder abrir una botella de agua mineral, no podía poner en marcha mi vehículo y ya me empezaba a caer al piso. Y, cuando me caía, me resultaba muy difícil levantarme", contó en una entrevista con Infobae. El diagnóstico de ELA no tardó en llegar y enseguida, acompañado por amigos y familiares, se sometió a distintos tratamientos para mejorar su calidad de vida. En 2019, su caso se instaló en los medios a raíz de un pedido de su hermana, quien se puso el hombro una campaña para recaudar 6 millones de pesos para que pudiera tratarse en Estados Unidos.