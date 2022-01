P U B L I C







Dra. Andrea Gianaculopulo

Debido a las altas temperaturas y el mayor porcentaje de agua corporal que tienen lxs niños son más vulnerables a deshidratarse y padecer golpes de calor. Empieza el calor y surgen las preguntas... una de las dudas más comunes es ¿necesita agua el bebé? Si es menor de 6 meses, la respuesta es no ¿Y por qué? - Tanto la leche materna como la leche de fórmula tienen un alto contenido de agua y cubren perfectamente su necesidad de líquido. - Si le damos solo agua corremos el riesgo de que tomen menos leche y bajen de peso, ya que se reduce el consumo de los nutrientes necesarios. - Si toman menos teta porque están consumiendo agua, puede bajar la producción de leche. - El agua que le damos puede contaminarse y causar infecciones al bebé, tenelo en cuenta porque en estas épocas, la gastroenteritis es muy común. Si sentimos que un bebé tiene sed, podemos ofrecerle el pecho tantas veces como lo acepte. Y si podés ofrecerle más seguido cuando hace calor. A partir de los 6 meses, cuando inician la alimentación complementaria, pueden tomar agua segura (potable hervida dejar enfriar, mineral baja en sodio, de filtro). En vaso común o taza preferentemente. Sino vaso entrenador, vaso con piquito o mamadera. ¡Agua para todos a partir de los 6 meses! Las frutas y verduras contienen gran proporción de agua. Las comidas deben ser livianas y frescas. No se recomiendan jugos, gaseosas o aguas saborizadas artificialmente porque no quitan la sed, tienen azúcares y conservantes y predisponen a caries. Otra duda frecuente es cómo vestirlxs. Lo conveniente es no sobreabrigar. Tenerlos con ropa liviana, fresca y de colores claros. Desnuditxs en casa. El ambiente debe mantenerse fresco con ventilador o aire acondicionado a 22/24. En cuanto al uso de protector solar, si son menores de 6 meses no pueden usarlo (el único recomendado en menores de 6 meses es isdin baby, pero la recomendación es no exponerse) No deben exponerse al sol (sobre todo entre las 10 y 16 horas). Luego de esta edad usar uno con factor protector mayor a 50 y reponer cada 2 horas. En caso de aplicar repelente para mosquitos, primero se pone el protector y 30 minutos después el repelente.



Dra. Andrea Gianaculopulo, Médica Pediatra UBA y SAP (M.P 57372) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606