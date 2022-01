Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

SE SORTEO EL TORNEO Con la presencia del Presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, y del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, ayer se realizó el sorteo de la Copa 2022 de la LPF. El certamen dividirá a los 28 equipos en dos zonas, aunque la séptima fecha tendrá enfrentamientos "clásicos" interzonales. Así, el domingo 20 de marzo se enfrentarían River Plate y Boca Juniors, por ejemplo. En total, cada club disputará 14 partidos. Una vez culminada la fase regular, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a la Fase Final. Por la primera fecha de la Zona A se enfrentarán: Banfield vs San Lorenzo, Racing Club vs Gimnasia (LP), Newell´s vs Defensa y Justicia, Patronato vs Argentinos Juniors, Unión (SF) vs River Plate, Platense vs Talleres y Sarmiento vs Atlético Tucumán. En tanto, la jornada inaugural de la Zona B tendrá los siguientes partidos: Huracán vs Lanús, Estudiantes (LP) vs Independiente, Arsenal vs Rosario Central, Vélez Sarsfield vs Aldosivi, Boca Juniors vs Colón, Godoy Cruz vs Tigre y Central Córdoba vs Barracas Central.



DERBY ESPAÑOL Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este miércoles en Riad, Arabia Saudita, por las semifinales de la Supercopa de España. El partido comenzará a las 16.00 (hora argentina) y será televisado por Directv Sports. La otra semifinal se disputará mañana entre Atlético Madrid y Athletic Bilbao. INTER VS JUVENTUS Este miércoles, desde las 17.00 (hora argentina), Inter y Juventus se enfrentarán en la final de la Supercopa de Italia. El encuentro se jugará en Milan y será televisado por ESPN. COPETTI DESCONTÓ El cordobés Pablo Copetti (Yamaha) se impuso ayer en la novena etapa (un bucle de 491 kilómetros en Wadi Ad Dawasir) del Rally Dakar 2022 que se desarrolla en Arabia Saudita. De esta manera, el piloto que cuenta con la asistencia del equipo del campanense Carlos Devesa, logró descontarle 6 minutos y 16 segundos al líder de la general, el francés Alexandre Giroud, quien fue segundo este martes. Así, Copetti todavía da pelea para ganar el Dakar por primera vez: sigue 2º en la General, a 24 minutos y 31 segundos de Giroud. "¡El quad anduvo de 10! Gracias al equipo mecánico que se quedó hasta tarde arreglando todo. No me rendí nunca en mi vida y no lo voy a hacer ahora. Voy a dar pelea hasta el final", escribió el argentino en sus redes sociales. La décima etapa del Rally Dakar 2022 tendrá lugar este miércoles entre las ciudades de Wadi Ad Dawasir y Bisha con una distancia total de 735 kilómetros (375 cronometrados). MOTOS Y AUTOS El vigente campeón de Motos, el argentino Kevin Benavides, recortó ayer a 10 minutos su diferencia con el nuevo líder de la clasificación general, su compañero austríaco Matthias Walkner. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing fue segundo en el parcial de este martes a sólo 44 segundos del vencedor, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda), y recuperó un puesto en la tabla acumulada. A falta de tres etapas, el salteño ocupa el 5º lugar a 10m22s de Walkner, campeón del Dakar 2018 y flamante puntero en desmedro del británico Sam Sunderland (Gas Gas KTM), ahora escolta. En Autos, el mendocino Lucio Álvarez (Toyota) quedó ahora en el puesto 22 de la General después del incidente mecánico sufrido el lunes. Por ello, el mejor argentino de esta especialidad es su coterráneo Orlando Terranova (Prodrive), quien se encuentra en el cuarto escalón de la tabla acumulada, aunque a 1h36m09s del líder, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing).

