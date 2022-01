Robaron tres computadoras con datos valiosos del Consejo Escolar

Habría ocurrido durante el fin de semana. Pese a que los delincuentes no lograron ingresar al edificio de Güemes y Berutti, rompieron vidrios y tiraron de cables para acercar los equipos hasta la ventana. La educación no se toma vacaciones: durante el receso de verano, el Consejo Escolar continúa atendiendo las demandas de infraestructura y del personal auxiliar de las establecimientos educativos provinciales de Campana. Pero al igual que el funcionamiento de esta entidad colegiada continúa, también lo hace la actividad delictiva, que aprovecha los días de descanso para buscar puntos débiles e irrumpir cuando nadie merodea. Así fue como un número desconocido de delincuentes se llevó tres computadoras del edificio del Consejo Escolar ubicado dentro del predio de Güemes y Berutti. Los equipos, como recalcó la presidente de la entidad, Nelda García, "no son nuevos": lo verdaderamente valiosos está dentro de ellos. "Es una lástima porque hay mucho material para nosotros importante. Las computadoras que se robaron son las que usan los empleados para gestión de cooperadoras, patrimonio y auxiliares", precisó García en diálogo con la radio FM Santa María. Consejo Escolar está funcionando con horario restringido de 8 a 12 horas. De acuerdo a la funcionaria, la intrusión habría sido el viernes después del mediodía o durante el fin de semana. La investigación preliminar, conducida por Policía Científica, indicó que los malvivientes habrían ingresado por el edificio del Juzgado Civil 1 y 2 y atravesado el predio del Jardín Nº901 hasta llegar a las oficinas administrativas. "El lunes cuando fueron los primeros empleados se encontraron con que rompieron los vidrios que dan al parque del Jardín 901 y a través de las ventanas robaron tres computadoras completas. Estimamos que han tirado de los cables para poder acercarlas", precisó García, quien lamentó "la impotencia de no poder hacer nada, porque lo han hecho durante el fin de semana y es un lugar demasiado tranquilo". Los equipos sustraídos habían constituido una donación de la empresa CABOT y no cuentan con seguro. En el lugar tampoco hay alarma ni cámaras: la más cercana es el domo municipal ubicado en la entrada al Jardín. La denuncia ya fue radicada en la Justicia y también en el Dirección Provincial de Consejos Escolares. Mientras tanto, se han establecido nuevas medidas de seguridad, como la instalación de barras desde el interior de la ventana como tienen todas las puertas. "Queremos sentirnos un poco más tranquilos", manifestó la presidenta del Consejo Escolar.

