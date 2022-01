Acciardi aseguró que "la hidratación es la mejor prevención ante la ola de calor"

La secretaria de Salud del Municipio enumeró una serie de consejos para evitar golpes de calor y deshidratación ante las altas temperaturas. "Es muy importante estar atentos, en especial, a los mayores de 60 años, bebés y niños", afirmó. Tal como lo pronosticara el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas extremas por sobre los 35ºC están afectando a la ciudad. Ante ello, desde la Secretaría de Salud del Municipio se enumeraron una serie de consejos para cuidar a la población más vulnerable. "Estamos transitando alertas roja y naranja durante estos últimos días. En esta situación, es fundamental extremar los cuidados, en especial, en personas mayores de 60 años, niños y bebés que son quienes corren mayores riesgos de deshidratación", explicó la titular del área, Cecilia Acciardi. "La hidratación es la mejor prevención ante la ola de calor. Para prevenir, lo importante es hidratarse con agua fría que ayuda a bajar la temperatura", enfatizó. En relación a ello, la secretaria de Salud explicó que los bebés que son amamantados no deben tomar agua dado que son hidratados con la leche materna. En este caso, es la madre quien debe tomar mayor cantidad de agua. Asimismo, sugirió que quienes estén al cuidado de adultos mayores refuercen la cantidad de agua fresca que estos beben a diario. "La sed es el primer signo de alerta para evitar una deshidratación", agregó. Además, explicó que preferentemente no se utilicen bebidas azucaradas y comentó que "tanto el té como el mate poseen sustancias diuréticas y, si bien sirven, es mejor el agua fría ya que además de hidratar favorece la baja de la temperatura corporal". Acciardi también destacó que es importante comer liviano, tratar de ventilar la casa, repararse donde hay corriente de aire y no exponerse al sol. "También, si es posible, tomar duchas o mojarse en la pileta", añadió. "El dolor de cabeza, el decaimiento y baja de presión son algunos de los síntomas de golpe de calor. En el caso de la población vulnerable, si estos síntomas se agravan es importante solicitar asistencia médica", completó la secretaria.

