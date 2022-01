Se ahogó en una cantera de tosca abandonada

Se trata de un vecino del barrio Santa Lucía. Ayer, además, hallaron al pequeño de Zárate que se había ahogado en el Paraná. Integrantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Comando Patrulla buscaban ayer intensamente el cuerpo de Erick Patricio Fernández (24), vecino del barrio Santa Lucía quien desapareció ayer por la tarde bajo las aguas de una cantera de tosca abandonada. Según trascendió, Erick había ido a pasar la tarde junto a unos amigos al espejo de agua de unas 22 hectáreas que se encuentra detrás del Camping Petrolero, sobre Ruta 6, cuando cerca de las 17:30 se dio aviso a las autoridades de su desaparición. Pasadas las 20 había caído el sol y se retomará la búsqueda hoy a primera hora de la mañana, , para lo que fueron convocados buzos tácticos de Defensa Civil provincial.

El espejo de agua tiene una superficie de unas 22 hectáreas.



OTRO AHOGADO Ayer en horas del mediodía, personal de Prefectura Naval encontró en aguas del río Paraná el cuerpo sin vida de Brandon Rondán (9), vecinito de la ciudad de Zárate. Brandon era buscado desde este martes por la tarde luego que desapareciera frente al ex balneario municipal que se encuentra sobre la costanera de Zárate, luego de haber ingresado a las aguas junto a dos amigos con quienes había ido a pescar. Finalmente, su cuerpo apareció unos 2.5 kilómetros río abajo, en las inmediaciones de la ex arenera Piapsa, frente al camping Las Tejas.

Brandon, de 9 años, fue encontrado ayer al mediodía frente a la ex arenera PIAPSA.

#Urgente un joven de 24 de barrio Santa Lucía se ahogó en la laguna de una tosquera ubicada en Ruta 6 frente a barrio Tavella. Con un grupo de amigos habían ido al lugar para refrescarse. Policía y Defensa Civil de #Campana trabajan en la búsqueda. pic.twitter.com/jBxiMFHSZR — Daniel Trila (@dantrila) January 12, 2022 #Ahora encontraron el cuerpo de Erick Fernández, el joven de 24 años que junto a un grupo de amigos se refrescaban en la laguna de la vieja tosquera, frente a barrio Los Pioneros. Trabajaron brigadistas de Defensa Civil #Campana y Bomberos Voluntarios de Exaltación. Ampliaremos pic.twitter.com/n5hhFPp7cn — Daniel Trila (@dantrila) January 13, 2022