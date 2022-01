Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASTOS ALTOS "Por favor manden a cortar los pastos, en Torres y Mateo Blanco (barrio Albizola). Es bastante peligroso" escribe Jorge.



BUENAS NOTICIAS "Me vuelvo a comunicar hoy (por ayer) con buenas noticias: la empresa de Agua arregló la pérdida de la calle Alberdi entre San Martín y Rawson. Lo que me apena es la cantidad de miles de litros de agua que se perdieron en estas casi cinco semanas que duro la pérdida. Muchas gracias a ustedes por publicar mis fotos, es un excelente servicio a la comunidad el que nos prestan ustedes. Muchas, muchas gracias", nos escribió Jesús.



FALTA DE RECOLECCIÓN "Vecinos del Barrio Ariel del Plata 2 llevamos meses reclamando recolección de residuos. Desde marzo 2020 cobran el impuesto y no hay recorrido para el barrio. Tampoco desde Municipalidad ponen ningún contenedor en esquinas ni nada. Hay familias viviendo desde el año pasado", explica Sol.