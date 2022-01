Cientos de vecinos disfrutan de la cultura y el arte en verano

Participan de los más de 70 talleres que la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura ofrece de manera gratuita. Con el cumplimiento de los protocolos, grandes y chicos se suman a las propuestas tanto en el centro como en los barrios. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio planificó a lo largo de toda la temporada de verano, 76 talleres municipales para que la actividad cultural, recreativa y artística no se detenga. Es así como ni el verano ni las altas temperaturas impiden que toda la ciudad continúe disfrutando de la cultura y el arte no solo en el centro sino también en los barrios de la ciudad. Este año dispuso de sedes en los barrios Dallera, Ariel del Plata, Las Acacias, La Josefa, Villanueva, San Jacinto, Del Pino, Lubo, Otamendi y Siderca. Además, se suman –en el casco céntrico- el Centro de Jubilados de la calle Moreno, La Circoneta, Edificio 6 de Julio, Círculo Italiano y Centro Educativo Municipal. En cada uno de estos lugares, el público de todas las edades puede acceder gratuitamente a clases de las más variadas que van desde canto, danza (en diversos estilos), circo, teatro, comedia musical, pintura y dibujo. Pero también incluyen ofertas como manualidades, bordado en cinta y punto chino, pastelería, entre muchas otras. Las clases se convierten así en puntos de encuentro donde cada vecino disfruta de una actividad en común y en forma gratuita. Cada clase se transforma en un momento de diversión y entretenimiento. También, en una oportunidad para establecer vínculos y compartir experiencias y pasiones. Desde el Municipio, recordaron que el público interesado puede inscribirse personalmente en cada uno de los talleres en su sede, día y horario. No obstante, también enfatizaron que los cupos son limitados teniendo en cuenta el protocolo por COVID. Asimismo, destacaron que cada docente garantiza el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad establecidas.

Canto es una de las tantas ofertas gratuitas disponibles.





Las clases incluyen una amplia variedad de disciplinas y actividades.





Los encuentros se dictan con el estricto cumplimiento de protocolos.