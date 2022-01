P U B L I C







Julio N. Carreras

Opiniones ciudadanas ¡Qué suerte tuvo! ¿Cómo hizo para tener esa fortuna? Las grandes oportunidades en el mundo se presentan siempre, pudiendo llegar a darle a quien las recibe posibilidades de llegar a amasar grandes fortunas. Todo va a ser de acuerdo a su capacidad para visualizarlas y a encarar las mismas con la lucidez necesaria para desarrollarlas. Hasta puede ser que la lectura de esta columna nos revele alguna oportunidad que no hemos visto, por no pensar en la forma correcta. El real secreto radica en que el mundo que nos rodea no sea capaz de enceguecernos de tal manera que no veamos más allá de nuestras narices. La mente humana normalmente ante un tema nuevo, nos da una estrecha visión de su proyección futura. Inmediatamente nos enseña una serie de atajos para llegar a lo que consideramos sería el final sin ver los alternancias del camino a seguir. Es lo mismo que el tronco de un árbol el que consideraríamos, que sería el camino, pero carece totalmente de ramas, que en definitiva serían los senderos que sostendrían las hojas que le permitirían alimentarlo para que se yerga alto y poderoso, y así crecería en toda su opulencia. Proyectemos el árbol en una oportunidad. El secreto para llegar a tener una verdadera fortuna es ver las oportunidades que se nos presentan dentro del contexto de nuestro universo personal, y tratarlas como únicas posibilidades para tener éxito personalmente. Perseverancia y actitud para la solución de los problemas que surjan serían la fórmula para evitar lo que la Organización Mundial de la Salud, considera produce los peores enemigos de un hombre de negocios que son: la ansiedad y la fatiga, que terminan en el estrés y la depresión que aparecen en cualquier trabajo exigente, vulgarmente llamado el síndrome de burnout, contra el que deben luchar los dueños de la oportunidad, de la gran empresa o sus empleados. El que use la clave para luchar contra esto será un triunfador. El trabajar, no es estar haciendo lo mismo todos los días. Es hacer cada día algo nuevo sin perder de vista la meta final. Así evitamos el agotamiento laboral y el sedentarismo. Cuando la inactividad laboral, se combina con el sedentarismo se transforma en la muerte de la productividad, pues termina aletargando la energía creativa por aburrimiento. "Entramos en nuestras oficinas y pensamos en nuevos programas, hacemos reuniones, salimos a ver a los usuarios finales, hablamos con los clientes. Hay mucha variedad y siempre hay cosas nuevas. Y no creo que llegue un momento en que eso sea aburrido". (Bill Gates) Hay empresas que durante los primeros quince minutos de cada día laboral, se reúne con sus ejecutivos para ver las novedades, y hablar con el CEO sobre posibilidades de nuevas proyecciones productivas. Se considera que se logra una mayor predisposición para el trabajo individual. Lo antedicho es, a vuelo de pájaro, una serie de estudios individuales de algunas pequeñas y grandes empresas, que cada uno debe adaptar a la suya, e incluso, puede servir individualmente al trabajador, para lograr escalar posiciones de mayor jerarquía en su trabajo. Todos los integrantes de una empresa productiva son imprescindibles. Cada uno es un eslabón de la cadena. Particularmente considero que la suerte es parte del esfuerzo.-