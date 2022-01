TEMPORALES

En la primera semana del 2022 se registró un incremento en la oferta de empleos temporales en todo el país que se relaciona con la temporada de verano y con las licencias sanitarias por el aumento récord de casos de Covid19. Según Grupo Gestión, compañía de prestación de servicios profesionales, comparando la primera semana del 2020 con la primera del 2022 el aumento en la demanda de personal eventual fue de 255%. La gastronomía, hotelería, logística y el retail fueron los sectores que más se vieron afectados por el ausentismo del personal junto con el sector agropecuario y frutícola. Asimismo, son los que se vieron obligados a recurrir a la búsqueda de trabajadores eventuales.

PRIVILEGIADOS

En momentos en que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, se encuentran vacacionando en el Caribe mexicano y Cuba, cuando desde la Casa Rosada consideran que "lo lógico" era que los funcionarios prioricen los destinos turísticos en la Argentina. Así lo indicaron altas fuentes de la Casa de Gobierno, aunque aclararon que el viaje de Ferraresi a Cuba fue realizado luego de charlar la situación con el jefe de Estado. "Vino a consultar qué debía hacer. Los pasajes los había comprado hace dos años y si no los usaba los perdía", puntualizaron fuentes con acceso al despacho presidencial. En ese punto, precisaron que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat estaba dispuesto a cancelar su viaje en función a lo que le recomendara el Presidente. Respecto del viaje de Volnovich, las mismas fuentes reconocieron que la noticia "no le cayó muy bien" al jefe de Estado, ya que no estaba al tanto de la decisión de la funcionaria nacional.

MINI SATELITE

El presidente Alberto Fernández participará este jueves al mediodía de manera virtual del lanzamiento, que se realizará en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, del primer satélite miniatura de origen nacional, "General San Martín", que brindará acceso a internet a productores agrícolas de zonas rurales de todo el país. La iniciativa plantea la fabricación de los satélites más pequeños que se hayan construido en Sudamérica, con el objetivo de crear una constelación de comunicación a internet que brinde cobertura total en toda la región, y estimule el incremento en la producción agropecuaria en los diferentes países. Los satélites PocketQube tienen un peso de 1 kilo y medidas aproximadas de 50mm x 50mm x 150mm, y entre otros objetivos apuntan a potenciar la productividad del país, colaborar a la tecnificación de procesos, brindar información en línea y de forma remota sobre el estado de cultivos y ganado, y colaborar a reducir los costos en el lanzamiento de satélites.

INFLACIÓN INÉDITA

La inflación trepó al 7% interanual en diciembre en los Estados Unidos, y llegó al nivel más alto de los últimos 40 años, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Gobierno de ese país. Durante el último mes de 2021, la suba de precios superó al registro de noviembre, cuando había marcado 6,8%. La inflación de diciembre fue impulsada principalmente por las subas en los precios de la energía, alquileres y alimentación y es la más alta desde 1982. Lo que más preocupa a los especialistas es que la inflación subyacente también rebasa expectativas y se sitúa en el 5,5%. El presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Jerome Powell, estimó el martes que la alta inflación de su país podría durar hasta mediados de año. El funcionario garantizó que ese organismo (el Banco Central norteamericano) "reaccionará en consecuencia" si el aumento inflacionario continuara durante el segundo semestre de 2022.