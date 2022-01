Efemérides del día de la fecha, 13 de Enero

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se toma conciencia e informa sobre la depresión a la vez que se insta a las personas que la padecen a iniciar el tratamiento adecuado. La depresión es una enfermedad cuyos síntomas incluyen pérdida de interés en actividades, autoestima baja, dificultad de concentración, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o el peso y falta de energía, entre otros: "Las causas de la depresión incluyen complejas interacciones de factores sociales, psicológicos y biológicos". A su vez, la misma constituye la principal causa mundial de discapacidad y contribuye a la carga mundial general de morbilidad. Según la OMS, se estima que la depresión afecta a un 3,8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos mayores de 60 años. A nivel mundial, alrededor de 280 millones de personas la padecen. Además, advierte que, en el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Cabe destacar que el profesional de la salud mental puede diagnosticarla.



FALLECE HORACIO GUARANY Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo nació el 15 de mayo del año 1925 en Las Garzas, Santa Fe. Gaurany aprendió a tocar la guitarra desde temprana edad y, a los 17 años, partió a Buenos Aires a probar suerte como cantor. Allí trabajo como foguista y cocinero y empezó a cantar en bares de La Boca. Más adelante, en el año 1957, debutó en Radio Nacional interpretando "El Mensú" de Ramón Ayala y lanzó su primer disco "Horacio Guarany". Cuatro años después fue una de las voces que inauguró el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba) y durante décadas fue uno de los cantores centrales del mismo. A su vez, grabó 57 discos y se destacaron sus composiciones "Si se calla el cantor", "Guitarra de medianoche", "Canción del adiós", "Piel morena", "Milonga para mi perro" y "Cuando nadie": "La falta de cariño, la falta de respeto al niño me terminó dando fortaleza y experiencia para escribir esas canciones que me llevaron a ser uno de los artistas más queridos del país" dijo a La Nación. Por otro lado, en el año 1972, debutó en la gran pantalla actuando en la película "Argentinísima" y, al año siguiente, "Si se calla el cantor". En tanto que, entre los años 1992 y 1993 escribió las novelas "Sapucay", "El loco de la guerra" y "Las cartas del silencio". Falleció en el año 2017 en Luján, Buenos Aires.



SE LANZA "PARIS" Un día como hoy en el año 2017, The Chainsmokers lanzaban el sencillo "Paris". Perteneciente al álbum "Memories...Do not open" (2017) y compuesto por Andrew Taggart junto a Kristoffer Eriksson y Fredrik Häggstam, la canción es acerca de estar en un lugar y fantasear estar en otro: "Trata sobre esos momentos en los que estás en un lugar pero imaginas que estás en otro. Como esas veces que estabas acostado en la cama mirando al techo soñando con una situación diferente".