De qué manera las redes sociales pueden favorecer las oportunidades de negocio

En el último año, 64% de las personas a nivel mundial afirma que realizó compras a través de redes sociales; y esta tendencia sólo seguirá creciendo. Así lo expresa un nuevo estudio de la consultora global Accenture, entre más de 10 mil usuarios de redes, según el cual, el comercio social triplicará su valor hacia el año 2025, alcanzando los US$ 1,2 billones. La mitad de los usuarios de las redes sociales encuestados, sin embargo, indican que les preocupa que las compras del comercio social no estén protegidas o no se reembolsen adecuadamente, lo que hace que la confianza sea la mayor barrera para su adopción, como lo fue para el comercio electrónico en sus inicios. Es importante aclarar que el mercado del comercio social o social commerce incluye los productos o servicios solicitados a través de las redes sociales, independientemente del método de pago o cumplimiento, abarcando las transacciones de empresa a consumidor (B2C) y de consumidor a consumidor (C2C). En este sentido, Julián Miguez, director Ejecutivo de Consumo Masivo y Retail en Accenture Argentina, explicó que "aquellos que aún no han utilizado el comercio social dicen que una de las razones que les frena es su falta de confianza en la autenticidad de los vendedores sociales, mientras que los usuarios activos de comercio social señalan las pobres políticas de devoluciones, reembolsos y cambios como un área de mejora". Sin dudas, agrega, "la confianza es un problema que tardará en superarse, pero las empresas que se centren en estas áreas estarán mejor posicionadas para aumentar su cuota de mercado". Cómo serán las compras del comercio social El informe de la consultora ha descubierto que para 2025 el mayor número de compras de comercio social a nivel mundial se espera en la ropa (18% de todo el comercio social para 2025), la electrónica de consumo (13%) y la decoración del hogar (7%). Los alimentos frescos también representan una gran categoría de productos (13%), aunque las ventas son casi exclusivas de China. Además, se prevé que la belleza y el cuidado personal, aunque sean menores en términos de ventas totales de comercio social, ganen rápidamente terreno al comercio electrónico y capten más del 40% del gasto digital para esta categoría en los mercados clave, para 2025.

