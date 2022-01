P U B L I C









Aneley J. Ferreyra

¿Por qué el paciente depresivo sostiene actitudes contraproducentes que le hacen sufrir, incluso sabiendo que existen muchos aspectos positivos en su vida? Porque estos pacientes basan sus creencias en conceptualizaciones distorsiona-das. Entonces el paciente pierde gran parte del control voluntario sobre sus procesos de pensamiento y es incapaz de acudir a otros esquemas más adecuados. De menor a mayor los pacientes que transita. Depresión pueden contemplar sus pensamientos negativos con cierta objetividad. A medida que la depresión se agrava, su pensamiento está cada vez más dominado por ideas negativas. En los estados depresivos más graves, el pensamiento del paciente puede llegar a estar completamente dominado, totalmente absorto en pensamientos negativos, repetitivos, perseverantes y puede encontrar extremadamente difícil concentrarse en estímulos externos (por ejemplo, leer o responder preguntas) o emprender actividades mentales voluntarias (solución de problemas, recuerdos). La depresión no se cura poniéndole ganas o cambiando de actitud, ser positivo no alcanza, está exigencia deviene como culpa y genera más ansiedad en estos pacientes, no hay que aconsejar esto. Si hay que poder decir que en caso que se necesite una escucha se puede contar con nuestra presencia aún en silencio, hay que poder ser flexible en el tiempo que estos pacientes necesitan para resolver los conflictos que los aquejan. Se pueden armar planes de acción con mínimos detalles necesarios para vivir teniendo en cuenta los intereses de ellos. ¿Qué es lo que los motiva? Desde la salud mental luego de un diagnóstico diferencial correcto se puede llevar a cabo un tratamiento para estos pacientes donde la abulia, desánimo, la desesperanza, la tristeza prolongada por más de 6 meses, aislamiento social son factores importantes a tener en cuenta. La depresión es un cuadro psicopatológico que puede atravesar muchos momentos de nuestra vida como la adolescencia, la planificación familiar, embarazos, vida adulta y también en adultos mayores. Por eso es necesario hacer una consulta psicológica en cualquier etapa de la vida en la que la persona le ganen los pensamientos negativos de manera crónica, ya que esto es disfuncional para la vida. En el día donde se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la depresión sí sientes que no puedes más con tu vida, no vale la pena seguir, o cualquier pensamiento que atente contra la vida espero te comuniques que la asistencia psicológica para poder acompañarte a salir adelante.



Lic. Aneley J. Ferreyra (M.P.: 20.775) - Psicóloga