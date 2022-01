Paraná Guazú embarcado: Lo que más complica la pesca embarcada son los fuertes vientos y la marejada que estos producen, no teniendo de esta manera la posibilidad de fondear la embarcación muchas veces en los mejores pesqueros. Si hablamos de mejores horarios tenemos que insistir que lo mejor pasa por la pesca nocturna, son en esos horarios en donde los piques y capturas de lindas bogas y muchas grandes carpas se dan. En sectores de profundidad se han logrado algunas capturas de hermosos paties, las tarariras y dorados se encuentran muy remisos esta semana. Guazú muelles y costas: Con días de buenas respuestas de bogas de buenos portes y carpas, llevando siempre la ventaja aquellos muelles que se encuentran cebados. Presencia de algunos lindos bagres amarillos y paties. Lográndose también ocasionales respuestas de algún lindo dorado y tararira. Isla del Doradito: Semana en donde muchas embarcaciones se repararon del viento dentro del Doradito y en donde encontraron las respuestas de algunos lindos paties y bagres amarillos. Con algunas capturas de bogas medianitas y alguna carpa de las grandes. Isla Botija / Puerto Constanza: Con presencia y capturas de algunas bogas de las lindas y carpas de buen porte, lográndose también la captura de alguna tararira y doradillo, la variada compuesta por paties, bagres amarillos y algunos porteñitos. La pesca mejora sustancialmente de noche. Pasaje Talavera: Por sectores en el Talavera se logran muy buenos ejemplares de bogas de buen porte, así como también están presentes grandes carpas. El horario nocturno es donde se puede dar con las mejores respuestas de piques y capturas. No esperen cantidad sino calidad, el pique no es constante hay que saber esperarlo, algunos buenos portes de paties se dieron realizando encarnes con anguilas y filet de sábalo. En sectores playos de juncales o carrizales alguna buena tararira siempre se da. Arroyo brazo largo: Lo más destacado del Brazo Largo es la presencia y capturas de dorados de hasta los tres kilos de peso, los que se están dando buscándolos con plomito corredizo, líder de acero y realizando encarnes con bagres amarillos pescados en el lugar, cascarudos o rodajas de anguila. Respuestas de bagres amarillos, algunas tarariras entre los carrizales y ocasionales capturas de alguna linda boga y carpas. El pique por la noche rinde mucho más. De costa recomendamos el camping el Lavarropas. Paraná Bravo: En nuestra última jornada de pesca nocturna, nos tuvo a mal traer el viento y la rotación del mismo en los distintos cuadrantes, pese a esto pudimos dar con lindos ejemplares de bogas que promediaron los 3 kilos de peso y muchas respuestas y capturas de carpas que promedian de los 5 a los 9 kilos de peso, para estas dos especies lo que mejores resultados dieron en nuestros anzuelos fueron, el maíz fermentado y masa sobre estos. Siendo estas las únicas dos especies que nos mostraron estar activas durante toda la noche. Costanera norte - CABA: El río algunos días un poco bajo, la pesca se hizo difícil en la costanera durante el día, solo algunas boguitas chicas se estuvieron dando. Por la noche cuando crece el río y refresca un poco salen algunos paties con carnada blanca y lombriz, algún bagre, pero en general la pesca viene un poco pobre por estos lados. Villa Paranacito - prov. Entre Ríos: Continúa muy bueno el pique de tarariras con señuelos o con anguilas. Lo que es dorado siguen apareciendo algunos que otros pero todos doraditos chicos, tampoco en grandes cantidades. Carmelo - República Oriental del Uruguay: Desde Carmelo hasta Martín García se siguen dando grandes cantidades de bogas, predominando la boga de dos kilos, pero se logran ejemplares de tres kilos a tres kilos y medio, hay un cardumen muy grandes de bogas por la zona y de noche también se dieron los primeros cachorros de surubí. Espigones de Ensenada y Berisso: Otra semana por demás complicada y difícil, la pesca de costa y de murallón no mejora y lo poco que se da es en la modalidad de fondo y solo en horarios nocturnos con respuestas de pati, bagres amarillos y algunas carpas. Espigón del Club Universitario la variada de piel fue realmente floja, con muy pocas especies logradas como porteñitos, bagrecitos y algunas rayas. La lisa, la boga, la carpa y el dorado totalmente inactivos. Espigones del Club municipalizado y Río de la Plata, la pesca diurna ha sido bastante inestable e irregular, con algunas pocas piezas de bagres amarillos, blancos, pati y porteños, salieron muy pocas carpas aunque de buen peso, con masa en el cajón entre ambos clubes de pesca, no se dieron bogas ni dorados, en cuanto a la lisa se la vio saltar y nada más. Berisso en la escollera de la Isla Paulino se dieron carpas de gran peso en el canal interno y algunas pocas bogas en la punta de la escollera, realizando lanzamientos hacia los palos de los malecones, encarnando con masa o salamín. En nuestro programa televisivo Nº 914 de esta semana y como todos los meses de Enero te mostramos costaneras, recreos, camping y balnearios para que puedas visitarlos junto a la familia, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semana-riopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanario-pescador.com.ar las 24 horas.

