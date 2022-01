Por casos positivos, el Millonario, que cuenta con Jonás Ponzio, Juan Manuel Giulietti y Giuliano Turcitu en su plantel, solo pudo disputar un partido en Paraná. En cambio, Ramsés Cascú sumó tres victorias en fila con Mutual Policial de Formosa. El pasado jueves se puso en marcha la Liga Argentina de Voleibol con el primer "tour" que se está desarrollando todavía en el Parque Enrique Berduc de la ciudad de Paraná. Y entre los once equipos participantes se encuentra River Plate, que cuenta en su plantel con los campanenses Juan Manuel Giulietti y Jonás Ponzio y con el zarateño Giuliano Turcitu, todos formados en el Club Ciudad de Campana. Sin embargo, la actuación del Millonario se redujo a un solo partido hasta el momento: debutó con derrota 3-0 ante el local Paracao. Después, no vio acción ante Gigantes del Sur, equipo que no salió de Neuquén debido a casos de coronavirus. Y posteriormente la pandemia terminó afectando al conjunto de Núñez: diez de los catorce jugadores del plantel dieron positivo. Por esta razón, el plantel que dirige Pablo Rico quedó completamente aislado y no pudo seguir participando de este primer tour. "Estamos todos bien, pero nos tuvimos que aislar en Paraná", contó uno de los jugadores de River. De esta manera, el único jugador de nuestra ciudad que está en competencia por estos días es Ramsés Cascú. El central, también formado en el CCC, integra el plantel de Mutual Policial que acumula tres victorias y una derrota en cuatro presentaciones. Anoche, al cierre de esta edición, el elenco formoseño se medía frente al local Paracao (record 3-1). Cascú anotó 12 puntos en la derrota 3-2 del debut ante Ciudad de Buenos Aires y luego sumó 3 en la victoria 3-0 sobre Unión Vecinal Trinidad (UVT) de San Juan; 6 en el triunfo 3-2 sobre Monteros de Tucumán; y otros 12 en el éxito 3-2 sobre Defensores de Banfield. Así, hasta anoche, totalizaba 33 puntos en cuatro juegos.

