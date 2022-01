El Violeta debutará como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Por su parte, el Portuario hará oficial su regreso a la Primera C frente a Berazategui, también como local. EL FIXTURE PORTUARIO Fecha 1: local vs Berazategui Fecha 2: visitante vs Lamadrid Fecha 3: local vs Real Pilar Fecha 4: visitante vs San Martín (B) Fecha 5: local vs El Porvenir Fecha 6: visitante vs L.N. Alem Fecha 7: local vs Sportivo Italiano Fecha 8: visitante vs Central Córdoba (R) Fecha 9: local vs Deportivo Español Fecha 10: visitante vs Midland Fecha 11: local vs Liniers Fecha 12: visitante vs Excursionistas Fecha 13: local vs Atlas Fecha 14: visitante vs Claypole Fecha 15: local vs Victoriano Arenas Fecha 16: visitante vs Luján Fecha 17: local vs Laferrere Fecha 18: Libre Fecha 19: visitante vs Argentino (M) EL FIXTURE VIOLETA Fecha 1: local vs Gmo Brown (PM) Fecha 2: visitante vs Atlético Rafaela Fecha 3: local vs Santamarina (T) Fecha 4: visitante vs Estudiantes (BA) Fecha 5: local vs Atlanta Fecha 6: visitante vs San Martín (SJ) Fecha 7: local vs Chaco For Ever Fecha 8: visitante vs San Telmo Fecha 9: local vs Gimnasia (M) Fecha 10: visitante vs All Boys Fecha 11: local vs Güemes (SdE) Fecha 12: visitante vs Dep. Riestra Fecha 13: local vs Belgrano Fecha 14: Libre Fecha 15: visitante vs Alte Brown Fecha 16: local vs Gimnasia (J) Fecha 17: visitante vs Flandria Fecha 18: local vs Temperley Fecha 19: visitante vs Dep. Morón Fecha 20: local vs Dep. Madryn Fecha 21: visitante vs Estudiantes de Río Cuarto. Fecha 22: local vs Alvarado (MdP) Fecha 23: visitante vs Almagro Fecha 24: local vs Nueva Chicago Fecha 25: visitante vs Dep. Maipú (M) Fecha 26: local vs Quilmes Fecha 27: visitante vs Ind. Rivadavia Fecha 28: local vs Ferro Carril Oeste Fecha 29: visitante vs Mitre (SdE) Fecha 30: local vs Sacachispas Fecha 31: visitante vs Instituto Fecha 32: local vs Agropecuario Fecha 33: visitante vs Tristán Suárez Fecha 34: local vs San Martín (T) Fecha 35: visita vs Def. de Belgrano Fecha 36: local vs Brown (A) Fecha 37: visitante vs Chacarita

EL SORTEO FUE BENÉVOLO CON EL VIOLETA, QUE EVITÓ LOS VIAJES MÁS LARGOS.