Este jueves la ciudad reportó 451 nuevos contagios. Un día antes se había marcado la cifra récord: 488. "La tasa de positividad es altísima", advirtieron desde el Municipio. La ciudad de Campana sigue sufriendo la embestida de la tercera ola de la pandemia: ayer las autoridades locales informaron 451 nuevos casos de coronavirus, la segunda cifra más alta desde el inicio de este escenario sanitario. De esta manera, se consolida el salto exponencial de contagios con respecto a diciembre: enero ya acumula un total de 3.060 casos, frente a los 674 detectados a lo largo de todo el último mes del año pasado. Campana venía de registrar 160 casos en octubre y 92 en septiembre. Por ahora las cepas circulantes están demostrando ser mucho más benignas que las de picos anteriores. Y es que mientras el número de contagios no para de crecer continúan sin registrarse víctimas mortales: la última se reportó en octubre. Esto hace que la tasa de letalidad siga en franco descenso. Los 451 contagios de ayer son la segunda cifra más alta, notificada tan solo un día después de que se marcara el record con 488. El martes venían de informarse 391. El pico del miércoles de la semana pasada -301- duró en la cima apenas seis días. En lo que va del 2022 el récord de contagios diarios se rompió en tres oportunidades. Con los casos de ayer, en promedio durante enero los contagios diarios confirmados se ubican en los 235, mientras que el número de afectados totales por el virus asciende a 20.282. Pese a los alarmantes contagios, la gravedad de la situación sanitaria es menor cuando se la analiza desde las víctimas mortales. En octubre la ciudad registró su último vecino fallecido: desde entonces y debido al incremento de los positivos, la tasa de letalidad no para de bajar. Hoy se sitúa en el 1,52%, con la cantidad de muertes manteniéndose estable en 308.

EN ENERO SE LLEVAN DETECTADOS MÁS DE 3 MIL CONTAGIOS EN NUESTRA CIUDAD.



Transmisibilidad Desde el Municipio señalaron que "la tasa de positividad es altísima" y pidieron a la comunidad extremar los cuidados y acceder a la vacunación. "Una sabe que los números que vemos tenemos que multiplicarlos por 3 o 5 para obtener la cantidad estimada de positivos que andan circulando. Por eso deberíamos ser más cautelosos", expresaron las autoridades locales. Sin embargo, por ahora no se registran aumento en las internaciones. "Tenemos las habituales", indicaron desde el Municipio. Vacunación De acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, en Campana se aplicaron 103.589 primeras dosis. Además, fueron aplicadas 91.887 segundas dosis y 9.397 vacunas correspondientes a la tercera dosis de refuerzo. En tanto, a nivel de todo el territorio bonaerense se aplicaron un total de 15.203.373 primeras dosis, otras 13.132.865 segundas dosis y 1.183.735 vacunas de refuerzo. Zárate Ayer, en la vecina ciudad se reportaron 253 nuevos contagios y 386 en observación. De esta manera, el vecino partido acumula 19.172 casos desde el inicio de la pandemia, con 402 fallecimientos. Debido al aumento de casos, el Municipio de Zárate informó que algunas de sus dependencias han tenido que aislar personal y que por tanto sus servicios "pueden sufrir alteraciones". Sin ir más lejos, ayer se anunció que la Dirección General de Ingresos Público de Zárate no va a abrir sus puertas hasta el lunes 17.

Viernes 14 de Enero de 2022:

