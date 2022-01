P U B L I C



Aquellos sin síntomas y con esquema de vacunación completa no se aislarán y deberán hisoparse entre el tercer y quinto día. La Secretaría de Salud del Municipio informó el nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos asintomáticos determinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires frente al actual contexto epidemiológico de Covid-19. Además, las autoridades locales instaron a la población a completar sus esquemas de vacunación porque es "la única herramienta" disponible para frenar la pandemia. Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud, informó que quedarán exceptuados de realizar el aislamiento: -Las personas con el esquema de vacunación completo. Es decir, con dosis de refuerzo aplicada o con menos de 4 meses de aplicada la 2da o 3ra dosis (en el caso que dicho esquema comprenda 3 dosis). -Las personas que se recuperaron de un episodio de Covid-19 confirmado por laboratorio y que presentan una nueva exposición al virus, dentro de los tres meses del episodio inicial (90 días). A su vez, se considera la realización de un test entre el 3º y 5º día desde la última exposición a la persona exceptuada de la cuarentena de un caso confirmado de Covid-19 conviviente. Finalmente, indicó que quienes no reúnan estas condiciones deberán realizar el aislamiento de 7 días desde el último contacto con el caso confirmado y un test negativo a partir del séptimo día, o 10 días sin testeo. NUEVOS CRITERIOS DE TESTEOS Penovi también se refirió a los nuevos criterios de testeos acordados por el Gobierno provincial. La funcionaria detalló que solo se hisoparán a personas con al menos dos síntomas compatibles con la enfermedad que no sean contacto estrecho y a quienes sean mayores de 60 años o tengan factores de riesgo -oncológicos, inmunodeprimidos, diabéticos, obesos- y que presenten al menos un síntoma. No se testeará a personas por viaje ni para volver a trabajar, salvo en la condición anteriormente descripta. En la actualidad, comentó Penovi, los síntomas del Covid-19 más frecuentes son rinitis, dolor lumbar, de cabeza y de ojos. "Han variado un poquito respecto al comienzo de la pandemia", explicó la funcionaria. STATUS Y TRABAJO La subsecretaría de Salud reconoció que estos criterios pueden no ser compatibles con los tomados en cuenta por los empleadores y aclaró que el sistema de salud público local "no testa para volver a trabajar". "Está ocurriendo que algunos empleadores no aceptan positivo por nexo: eso lo verá cada empresa. Nosotros no los estamos testeando porque son positivos con nexo", remarcó Penovi. También le solicitó a los viajantes que no acudan a testearse si no cumplen los requisitos con el objetivo de "no saturar" el sistema, que hoy realiza "entre 400 y 500 testeos diarios". ESQUEMAS COMPLETOS "Toda la población tiene que estar vacunada", subrayó Penovi este jueves. La funcionaria contó el caso de un bebé de 45 días positivo: su mamá no había recibido dosis anti-Covid. En ese sentido, Penovi señaló que la población debe "usar las herramientas al alcance de la mano" y recordó que "todos los chicos en edad de recibir la vacuna tienen que hacerlo". "En hospitales cercanos tenemos chicos internados por complicaciones como neumonía bilateral", alertó.

Imagen ilustrativa.