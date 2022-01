Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. A COMBATIR LAS HORMIGAS "Qué pena que me da que no hacen nada para que las hormigas no suban. La mayoría están comidos, a este paso jamás tendremos sombra me refiero a la Costanera", muestra Eduardo.



SIN LUZ "Calle Cándido Cabrera y Vicente López hace 5 días que no hay luz", muestra Emilse.



PELIGRO LATENTE "Calle Ledesma esquina Otamendi. Este palo se está por caer y para el lado de la entrada de casa. Obviamente salgo con mis nenes todos los días y es muy peligroso", comenta Mauro.