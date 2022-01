CONSENSO SE BUSCA

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de Consenso Fiscal 2022 que firmaron los gobernadores el 27 de diciembre pasado, y que será parte de la agenda de sesiones extraordinarias. La iniciativa, que consta de dos artículos y un anexo, contiene el acuerdo en materia tributaria que consensuó el Gobierno con los mandatarios provinciales, y que ahora se encuentra a la espera de su ratificación parlamentaria. El acuerdo apunta a la promoción del "intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes" de las distintas jurisdicciones con la finalidad de optimizar "las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal, en el marco del federalismo fiscal vigente". En lo que refiere al impuesto de Sellos se fijaron alícuotas máximas del 3.5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.

DEMANDA RÉCORD

La demanda de energía eléctrica alcanzó ayer a las 15.15 un nuevo récord al trepar a 27.495 kw, según informó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). De esta forma se superó el máximo de 27.234 kw que se alcanzó el 11 de enero a las 13.10, momentos antes que se desconectaran dos torres de suministro dejando sin servicio a una amplia zona del AMBA. Para hacer frente a esta demanda, se está importando energía de Uruguay (171 kw), Paraguay (20 kw) y Brasil (1 kw). Frente a esta situación climática ya anunciada, el Gobierno decidió darle asueto desde ayer (12 del mediodía) y hoy a la administración pública nacional. La decisión se basó en intentar atenuar el uso de la energía.

DÓLAR, $1 ARRIBA

El dólar blue cerró ayer a $209,50 para la venta, $1 por encima del cierre de la jornada anterior. Así, el dólar paralelo se acerca al récord de $210, que anotó el 30 de diciembre último.En el segmento mayorista, el dólar avanzó nueve centavos, a $103,77, con una brecha cambiaria de 101,4% con relación al blue. En el mercado minorista, la divisa terminó a un promedio de $110,22, mientras que el dólar ahorro o solidario finalizó la rueda en $179,44. Por su parte, el contado con liquidación operó a $212,88, manteniéndose como la cotización más cara del mercado cambiario. La otra versión del dólar ligada a la actividad financiera, el Bolsa o MEP, se vendió este jueves a $200,34. En tanto, las reservas internacionales del Banco Central sumaron el miércoles otros U$S9 millones, para totalizar U$S39.199 millones. También en la jornada anterior, el Ministerio de Economía realizó la primera colocación de deuda del año..

TROPAS POR TROPAS

Un nuevo capítulo entre Rusia y la OTAN toma protagonismo y la tensión militar en torno a Ucrania toma más fuerza con las horas. Este miércoles se llevó a cabo una reunión en Bruselas en donde los líderes destacaron un avance en el diálogo, pero pese a eso desde la Alianza informaron que rechazaron el pedido de Putin para detener la expansión hacia el este de Europa. Luego de conocerse la noticia el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que por el rechazo no se descarta que se envíen fuerzas militares a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. A su vez fuentes occidentales advierten que si no se llega a un acuerdo y Rusia ataca Ucrania es posible que haya un nuevo capítulo de la "Guerra Fría". "Los países tienen derecho a decidir su camino", expresó el secretario general de la OTAN sobre la solicitada de Ucrania en 2008 para ingresar a la Alianza. "No permitirlo es volver a los parámetros de las esferas de influencia". Antes de la reunión, los líderes esperaban que no haya un acuerdo porque las propuestas de Putin son "inasumibles".