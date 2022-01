Salud y Ciencia firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la investigación

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi, firmaron ayer un convenio para que este organismo proporcione al Ministerio de Salud el contenido del Banco de Especialidades, protegida por el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA), para ser utilizado en evaluaciones académicas. A fin de fomentar investigaciones éticas y de calidad en salud pública, el acceso al SIGEVA por parte de la Dirección de Investigación en Salud (DIS) significa un importante avance que permitirá una gestión de las becas más eficiente, permitiendo realizar convocatorias, gestionar evaluaciones, realizar monitoreo y seguimiento, y generar motores de búsquedas de investigaciones para los decisores en salud. Así, el SIGEVA permitirá a la DIS mantener, actualizar y monitorear las convocatorias abiertas, las postulaciones para becas regulares y para futuras becas, y los sistemas de evaluación. "Nuestra gestión tiene la impronta de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la salud", manifestó Vizzotti. En ese sentido, puso en valor "la trama científica que tiene la Argentina" y destacó la importancia de seguir generando acciones para que las investigaciones tengan un impacto concreto en la salud de la población y puedan transformarse en políticas públicas. "La sinergia que se está dando entre los dos ministerios es muy potente y tiene muchísimo potencial", añadió y concluyó: "Estamos reunidos para ponerlo en valor y sobre todo para estimular que no solamente continúe, sino que se profundice". Por su parte, Filmus expresó que "el Estado tiene escasos recursos y es clave focalizarlo en cuestiones decisivas. Es importante la articulación entre ministerios". El titular de la cartera de Ciencia se refirió también a la importancia de las vocaciones y reflexionó que "aún los y las que siguen carreras científicas son tentados por las empresas y tenemos que repensar esto". Así, enfatizó en la importancia de identificar a nivel federal "cuáles son las demandas y necesidades concretas que tenemos en cada lugar y cómo invertimos en eso". Durante el encuentro, Franchi explicó que "este convenio es importante porque la relación con el Ministerio de Salud, que está aumentando día a día, es fundamental para eficientizar nuestros recursos en vías de mejorar y profundizar las investigaciones relacionadas a salud, entre ellas epidemiología, investigación clínica, etc. Entonces poder colaborar con el Ministerio de Salud es una forma de que ambos nos beneficiemos". El trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación representa un avance en el desarrollo científico y tecnológico de los dos organismos y fortalece la cooperación interinstitucional entre ambos. La firma de este convenio resultará así en mejoras sustanciales no sólo para los programas específicos de cada uno, sino que permitirá también el surgimiento de nuevas oportunidades de proyectos de trabajo para el desarrollo de la investigación científica. A través de esta iniciativa de cooperación tecnológica se logrará entonces una eficiencia mayor en la gestión de los procesos, que repercutirá en un ahorro de tiempos y recursos en tareas de rutina, que ahora podrán volcarse a tareas de mayor complejidad. Así se podrá disponer de mayor capacidad para el desarrollo de los lineamientos de la agenda científica y para la toma de decisiones sanitarias basada en evidencia, como resultado del ordenamiento sistematizado de los productos de investigación científica. En el encuentro estuvieron presentes también la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; y la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/