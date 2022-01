En tanto, su primer duelo como visitante será frente a Lamadrid, por la segunda fecha. El Torneo Apertura tendrá 19 jornadas y comenzará el 12 de febrero. Después se jugará el Clausura. Habrá un ascenso a la Primera B y un descenso a la Primera D. Este jueves, en el predio de Ezeiza de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del Torneo Apertura de la Primera C, categoría a la que Puerto Nuevo está regresando después de 26 años. Después de lograr el segundo ascenso de su historia, las expectativas en el Portuario siguen creciendo día a día con cada novedad que lo acerca a volver a presentarse en la divisional que ya estuvo en dos temporadas (1994/95 y 1995/96). Y la definición del fixture fue otro paso más. El sorteo marcó que el debut del Auriazul será frente a Berazategui como local, en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. En tanto, la primera presentación como visitante será frente a Lamadrid, en la segunda fecha. El equipo de nuestra ciudad fue emparejado con Central Córdoba de Rosario (al que visitará en la octava fecha) y enfrentará a los rivales que deja Deportivo Laferrere (con el que se medirá en la 17ª jornada). El Torneo Apertura contará con la participación de 19 conjuntos, por lo que tendrá 19 fechas en total. Así, cada equipo disputará 18 encuentros y quedará libre en una jornada. En el caso de Puerto Nuevo, descansará en la 18ª y anteúltima fecha. La Temporada 2022 de la Primera C se dividirá en Apertura y Clausura (se invierten las localías para el segundo torneo) y definirá un ascenso a la Primera B Metropolitana (todavía no fue confirmada bajo qué formato se determinará) y un descenso a la Primera D (será el último de la Tabla General). El sorteo, que se realizó vía Zoom, fue encabezado por Javier Méndez Cartier (Excursionistas), Presidente de la Divisional, junto al Presidente de la AFA, Claudio Tapia. "El certamen promete ser apasionante, como lo viene siendo los últimos años. Le damos la bienvenida a Liniers y a Puerto Nuevo, los nuevos de la categoría", señaló Méndez Cartier. Luego explicó: "En esta categoría trabajamos bajo la consigna de sumar para un bien común, no solo para nuestros clubes. Queremos generarle cada vez más valor a nuestro Fútbol Argentino, que es la premisa de nuestro Presidente". Por su parte, "Chiqui" Tapia remarcó: "Les pedimos a todos los dirigentes que sigan contribuyendo para enriquecer cada vez más a este producto. Que entre todos podamos hacer un fútbol mejor y sigamos trabajando en esta categoría que es tan apasionante". JORNADA INAUGURAL La primera fecha del Torneo Apertura de la Primera C tendrá los siguientes encuentros: Puerto Nuevo vs Berazategui, Laferrere vs Lamadrid, Luján vs Real Pilar, Victoriano Arenas vs San Martín (B), Claypole vs El Porvenir, Atlas vs L.N. Alem, Excursionistas vs Sportivo Italiano, Liniers vs Central Córdoba (R) y Midland vs Deportivo Español. Libre quedará Argentino de Merlo.

EL VIOLETA DEBUTARÁ COMO LOCAL ANTE GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN EL FIXTURE PORTUARIO Fecha 1: local vs Berazategui Fecha 2: visitante vs Lamadrid Fecha 3: local vs Real Pilar Fecha 4: visitante vs San Martín (B) Fecha 5: local vs El Porvenir Fecha 6: visitante vs L.N. Alem Fecha 7: local vs Sportivo Italiano Fecha 8: visitante vs Central Córdoba (R) Fecha 9: local vs Deportivo Español Fecha 10: visitante vs Midland Fecha 11: local vs Liniers Fecha 12: visitante vs Excursionistas Fecha 13: local vs Atlas Fecha 14: visitante vs Claypole Fecha 15: local vs Victoriano Arenas Fecha 16: visitante vs Luján Fecha 17: local vs Laferrere Fecha 18: Libre Fecha 19: visitante vs Argentino (M)