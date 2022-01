Debutará como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y su primer viaje será a Rafaela en la segunda fecha. El certamen comienza el 12 de febrero y se disputará todos contra todos, a lo largo de 37 jornadas. Así, aunque el sorteo le fue benévolo en cuanto a presentaciones como visitante, el Violeta recorrerá más de 13 mil kilómetros Ayer, en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se realizó el sorteo del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. De esa manera, Villa Dálmine conoció que estará debutando como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, luego de un sorteo que, teniendo en cuenta las múltiples variantes, fue "benévolo" para el Violeta. Es que el equipo de nuestra ciudad no tendrá que hacer ninguno de los tres viajes más largos que le podían haber tocado: recibirá en Mitre y Puccini tanto a Gimnasia de Jujuy como a los dos equipos de Madryn. Además, tampoco deberá visitar Tucumán, solo irá una vez a Santiago del Estero y evitó el viaje a Resistencia. En ese sentido, en las primeras seis fechas tendrá dos excursiones al "interior": su primera salida será a Rafaela, en la segunda jornada; mientras en la sexta visitará a San Martín de San Juan. Pero luego del compromiso en tierras cuyanas, el plantel que dirige Marcelo Franchini tendrá seis partidos como visitante ante equipos del área Metropolitana, por lo que, entre la 7ª y 20ª fecha, no deberá afrontar ningún viaje de más de 80 kilómetros. En la 14ª jornada, además, quedará libre. Claro: después de esa tranquilidad, Villa Dálmine tendrá la parte más ardua de su calendario. Es que entre la 21ª y la 31ª fecha viajará dos veces a Córdoba, dos veces a Mendoza y una vez a Santiago del Estero (Mitre) Finalmente, en las últimas seis fechas no afrontará partidos fuera del área Metropolitana: jugará en tres oportunidades como local y sus duelos como visitante serán ante Tristán Suárez, Defensores de Belgrano y Chacarita, rival con el que cerrará el certamen. Serán 37 jornadas en total: 18 encuentros como local, 18 como visitante y una fecha libre. Así, a pesar del sorteo "benévolo" que le tocó, el Violeta (que fue "pareja" de Agropecuario y enfrenta a los rivales que deja Belgrano de Córdoba) recorrerá a lo largo de este 2022 más de 13 mil kilómetros, representando por octavo año consecutivo a la ciudad en esta apasionante Primera Nacional. Como particularidad para el equipo de nuestra ciudad, este Campeonato 2022 generará que se enfrente por primera vez en su historia en AFA a Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Madryn (equipos que cuentan con los campanenses Nazareno Solís y Federico Recalde, ambos formados en la cantera de Villa Dálmine). Además, después de 35 años se volverá a enfrentar con Estudiantes de Río Cuarto (la vez anterior fue en marzo de 1987 por la primera fase del Zonal Sureste por el ascenso al Nacional B). Otros a los que volverá a ver después de décadas son Belgrano de Córdoba (no lo enfrenta desde 1991), Deportivo Maipú de Mendoza (desde 1992) y Chaco For Ever (desde 1993). Durante el sorteo, que contó con la presencia del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se confirmó que el campeonato llevará el nombre de "Malvinas Argentinas", en homenaje al 40º aniversario del conflicto bélico de 1982. "Realmente considero que este es el torneo más federal de todos", aseguró "Chiqui" Tapia durante el sorteo. "El anterior fue un gran torneo que se terminó de una manera muy apasionante. Llegamos a tener partidos más vistos que algunos de la Liga Profesional de Fútbol. Quiero felicitar a todos por eso", agregó ante los dirigentes de la categoría. El Campeonato 2022 comenzará el fin de semana del 12-13 de febrero y culminadas las 37 fechas, el campeón ascenderá directamente a la Liga Profesional. Luego, los ubicados del 2º al 13º puesto participarán de un Reducido que definirá el segundo ascenso (en la primera etapa se cruzan los que terminaron entre el 4º y 13º lugar; en la segunda etapa se suma el 3º; y en semifinales se agrega el 2º). En cambio, los dos últimos de la tabla de posiciones perderán la categoría, mientras el antepenúltimo jugaría una promoción contra un equipo que saldrá de un cruce entre un conjunto de la Primera B Metropolitana y otro del Torneo Federal A. JORNADA INAUGURAL Tras el sorteo, los 18 encuentros que tendrá la primera fecha serán los siguientes: Villa Dálmine vs Guillermo Brown (PM), Deportivo Maipú vs Independiente Rivadavia, Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste, Almagro vs Mitre (SdE), Alvarado (MdP) vs Sacachispas, Estudiantes (RC) vs Instituto, Deportivo Madryn vs Agropecuario, Deportivo Morón vs Tristán Suárez, Temperley vs San Martín (T), Flandria vs Defensores de Belgrano, Gimnasia (J) vs Brown (A), Almirante Brown vs Chacarita, Belgrano vs Atlético de Rafaela, Deportivo Riestra vs Santamarina, Güemes (SdE) vs Estudiantes (BA), All Boys vs Atlanta, Gimnasia (M) vs San Martín (SJ) y San Telmo vs Chaco For Ever. En esta primera jornada quedará libre Quilmes.

EL FIXTURE VIOLETA Fecha 1: local vs Gmo Brown (PM) Fecha 2: visitante vs Atlético Rafaela Fecha 3: local vs Santamarina (T) Fecha 4: visitante vs Estudiantes (BA) Fecha 5: local vs Atlanta Fecha 6: visitante vs San Martín (SJ) Fecha 7: local vs Chaco For Ever Fecha 8: visitante vs San Telmo Fecha 9: local vs Gimnasia (M) Fecha 10: visitante vs All Boys Fecha 11: local vs Güemes (SdE) Fecha 12: visitante vs Dep. Riestra Fecha 13: local vs Belgrano Fecha 14: Libre Fecha 15: visitante vs Alte Brown Fecha 16: local vs Gimnasia (J) Fecha 17: visitante vs Flandria Fecha 18: local vs Temperley Fecha 19: visitante vs Dep. Morón Fecha 20: local vs Dep. Madryn Fecha 21: visitante vs Estudiantes de Río Cuarto. Fecha 22: local vs Alvarado (MdP) Fecha 23: visitante vs Almagro Fecha 24: local vs Nueva Chicago Fecha 25: visitante vs Dep. Maipú (M) Fecha 26: local vs Quilmes Fecha 27: visitante vs Ind. Rivadavia Fecha 28: local vs Ferro Carril Oeste Fecha 29: visitante vs Mitre (SdE) Fecha 30: local vs Sacachispas Fecha 31: visitante vs Instituto Fecha 32: local vs Agropecuario Fecha 33: visitante vs Tristán Suárez Fecha 34: local vs San Martín (T) Fecha 35: visita vs Def. de Belgrano Fecha 36: local vs Brown (A) Fecha 37: visitante vs Chacarita