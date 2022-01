Emanuel Pentimalli también es refuerzo Portuario

El volante se suma a Pulido, Lara, Negro Villarreal y Serrano. Además, llegaría el mediocampista Martín Herceg. A través de sus redes sociales, Puerto Nuevo confirmó sus primeras cinco incorporaciones para la próxima temporada de la Primera C: el marcador central Maximiliano Lara (29 años; ex L.N. Alem), el lateral izquierdo Gonzalo Pulido (26 años; ex Luján) y los mediocampistas Pablo Negro Villarreal (26; ex Sportivo Barracas), Julio Serrano (40; ex Nueva Chicago y de último paso por Defensores de La Esperanza) y Emanuel Pentimalli (25; ex Defensores Unidos y Acassuso). De este quinteto, LAD ya había adelantado que cuatro de ellos ya tenían todo acordado con el Portuario. Y el que se sumó último al grupo de confirmados fue Pentimalli, quien tiene más de 140 partidos disputados en CADU (entre Primera D, Primera C y Primera B Metropolitana) y puede desempeñarse como volante central o "doble 5" en el esquema que piensa el DT Alejandro Albamonte. En tanto, la sexta incorporación del Auriazul sería el mediocampista Martín Herceg (24 años), quien tiene pasado en las divisiones juveniles de Boca Juniors y Villa Dálmine y que también ha integrado el plantel de Primera B Metropolitana de CADU. Además, el conjunto de nuestra ciudad está evaluando y negociando para sumar también un arquero, un lateral, otro marcador central (preferentemente zurdo) y dos delanteros. Mientras en el rubro continuidades estaría prácticamente cerrado el acuerdo con el correntino Mario Godoy, quien seguiría en la institución después de haber sido una de las grandes figuras de Puerto Nuevo en la última temporada. Anteriormente, Javier Balbuena, Santiago Ojeda, Sandro Areco, Luis Rodríguez, Kevin Redondo, Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco, Enzo Moreno y Selem Lojda ya rubricaron su continuidad. Otros partícipes del ascenso que próximamente firmarían contrato profesional con la institución serían Kevin Casco, Alexander Meza y Brian Picca. En cambio, Tabaré Benítez, Enrique Grieger y Eliseo Aguirre no seguirían en el Portuario, mientras Ezequiel Ramón (pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero), Antonio Samaniego (a Deportivo Español) y Gastón Pérez (a El Porvenir) ya son desvinculaciones confirmadas.



