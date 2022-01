» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Carlos Barrichi:

"El Municipio vuelve a darle la espalda a los trabajadores"







Luego del aumento por decreto firmado por Abella, el secretario general del Sindicato Municipal afirmó que "es llamativo como los funcionarios se creen dueños no solo del Municipio, sino de los fondos que aportan los contribuyentes". Esta semana, el Municipio anunció un aumento por decreto a sus trabajadores, luego de cuestionar la falta de acuerdo con el Sindicato. Sin embargo, desde la entidad gremial aseguraron que "el Municipio vuelve a darle la espalda a los trabajadores". Las palabras salieron de la boca de Carlos Barrichi, secretario general, quien manifestó que Abella "haciendo abuso de sus facultades y por sobre todas las normativas vigentes en materia de negociación salarial, da la espalda nuevamente a los trabajadores que solo respalda de palabra y nunca con mejoras económicas acordes a la realidad que se atraviesa, otorgando caprichosamente por decreto, un exiguo porcentaje a cuenta de futuros aumentos, que ante lo visto, no hay seguridad que existan". "Como es su costumbre, desde que llegó esta gestión al Municipio, se ha intentado por todos los medios difamar y mentir, pretendiendo el degaste del gremio como así también de los trabajadores", consideró el referente sindical, que afirmó que el gremio continúa solicitando la reapertura de paritaria 2021. Barrichi asegura que el Ejecutivo "no quiere asumir el costo de la inflación que fue del 50,9 %, y como tomándonos el pelo, convocan a reunión paritaria para el 2022 sabiendo que los trabajadores en todo el año 2021 quedamos un 20% por debajo de la inflación anual". Para el secretario general, además, el jefe comunal pretende "amedrentar amenazando a los trabajadores para que se levanten las medidas de fuerzas que se vienen realizando en distintos sectores". En ese sentido, y contra la afirmado por el Municipio, aclaró que "es una gran mentira que el gremio se habiía comprometido a levantar el estado de asamblea permanente". "Esto es un claro hostigamiento pretendiendo condicionar las medidas de fuerza, y desde el gremio, denunciamos el incumplimiento reiterado por parte del Ejecutivo municipal al Convenio Colectivo, a la Ley Provincial 14.656, e incurriendo en falta ante lo que define la Ley 23.551 como Accionar desleal y antisindical por parte del Gobierno local", amplió Barrichi. Y añadió: "Esto demuestra la falta de sensibilidad y una total falta de respeto hacia los trabajadores, quienes nuevamente sufren el ajuste permanente de esta administración que mayoritariamente no son funcionarios de Campana, y hace que cada vez los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo". "Por eso exigimos al Ejecutivo municipal una reunión urgente de reapertura de paritaria para recuperar el salario que ha quedado muy desfasado y lejos de toda realidad que vivimos", concluyó.

Carlos Barrichi, secretario general del STMC.



P U B L I C I D A D