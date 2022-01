» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo disputará hoy su primer amistoso de preparación







Por la mañana, el Portuario se medirá con la Reserva de San Lorenzo en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. Después de conocer su fixture para el Torneo Apertura de la Primera C, que comenzará el próximo 12 de febrero, Puerto Nuevo disputará este sábado su primer partido amistoso de la pretemporada. Será desde las 9.00 de la mañana, cuando enfrente a la Reserva de San Lorenzo en la Ciudad Deportiva del Azulgrana, en el Bajo Flores. Además, este ensayo ante el plantel que dirige Leandro "Pipi" Romagnoli, será también la primera presentación del Portuario bajo la conducción técnica de Alejandro Albamonte, el entrenador que reemplaza a Gastón Dearmas. El flamante DT y la dirigencia Auriazul tienen un objetivo central por estos días: cerrar la incorporación de un par de delanteros que cubran las vacantes que dejaron las partidas de Antonio Samaniego y Gastón Pérez. Y este amistoso con el Ciclón le servirá a Albamonte para ver en acción a algunos jugadores que podrían desembarcar en el equipo de nuestra ciudad. A su vez, será también la presentación de los cinco refuerzos ya conformados: Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido, Julio Serrano, Pablo Negro Villarreal y Emanuel Pentimalli (aunque la presencia del exmediocampista de Defensores Unidos no estaba confirmada). En la agenda de Puerto Nuevo, además de este ensayo con la Reserva de San Lorenzo, también figura un amistoso con Ferro Carril Oeste pautado para el próximo viernes. Serán pruebas importantes para Albamonte, teniendo en cuenta la posibilidad de que el enfrentamiento con Estudiantes de La Plata por Copa Argentina se realice una semana antes del inicio del Apertura de la Primera C.

EL AURIAZUL VIENE ENTRENANDO EN SUS INSTALACIONES DEL BARRIO DON FRANCISCO (Foto: Prensa CAPN).



