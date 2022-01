» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Voraz incendio en el barrio Siderca Verde







Fue ayer por la madrugada y los daños fueron prácticamente totales. No se registraron lesionados. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se desplazaron ayer por la madrugada hasta Armesto y Cáceres, donde se incendiaba una de las viviendas del barrio Siderca de la etapa de techos verdes. Según trascendió no había gente en su interior, por lo que sólo hubo que lamentar daños materiales que, prácticamente, fueron totales. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando los servidores públicos llegaron al lugar con dos autobombas, cuando el incendio estaba declarado y amenazaba con dañar a viviendas vecinas. Aparentemente las llamas prosperaron rápidamente dado que en uno de los ambientes había un entrepiso de madera.

El alerta al cuartel 37 llegó cerca de las 3 de la mañana. Las llamas prosperaron rápidamente.





Al lugar llegaron dos autobombas. Uno de los ambientes tenía un entrepiso de madera. PIDEN COLABORACIÓN Dado que la mujer y sus cuatro hijos perdieron prácticamente todo a consecuencia del siniestro, en las redes sociales se difundió el CBU 0720075588000038061172 con el alias CANAL.BOYA.CONGO y dos direcciones donde acercar calzado e indumentaria, Armesto 37 o Barletta 2441 con la siguiente descripción: "Nena de 5 años, talle 8, calza 25/26. Nene de 9 años, talle 14, calza 35. Nena de 10 años, talle 1 y 2, calza 37. Nena, 12 años, talle 42, calza 39. Mujer, talle 42/44, calza 39". #Ahora incendio de vivienda en barrio Siderca Verde. En calle Armesto 53. En la vivienda había un entrepiso de madera que ardió rápidamente. Bomberos trabajaron con los móviles 48 y 41. CP zona 8 y dos móviles de apoyo. Vecinos conmocionados. Pérdidas totales. pic.twitter.com/m2MUnOnEdE — Daniel Trila (@dantrila) January 14, 2022

