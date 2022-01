» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Ortega repudió el aumento a los empleados municipales de Campana







El Secretario General del SECASFPI y ex Diputado Nacional por el FdT calificó de "miserable" el 10% otorgado por decreto. En un tweet de reciente publicación, el Secretario General del gremio de la ANSeS se solidarizó con la posición de los trabajadores municipales considerando "miserable" el 10% otorgado a cuenta de futuros aumentos que se acuerden. Incluso, el campanense quien durante el 2021 fuera ungido con una banca de diputado nacional por el Frente de Todos, señaló que apoya "todas las medidas de fuerza del personal municipal hasta lograr un salario digno para quienes llevan adelante la tarea de atender las necesidades de las y los vecinos de la ciudad". La publicación de Ortega está en línea con diferentes manifestaciones generadas desde el gremio de municipales, que se encuentra en estado de alerta y movilización. Luego de la reunión paritaria llevada a cabo el jueves 13 en la que no se llegó a un acuerdo, se generó el decreto del Ejecutivo otorgando el 10.



