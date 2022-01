» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Ollas que se destapan

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Si bien es cierto que desde hace bastante tiempo muchos sospechaban con buenos fundamentos y otros ya lo sabían fehacientemente, no dejan de asombrar las operaciones judiciales y mediáticas llevadas a cabo por el gobierno de Cambiemos que siguen saliendo a la luz pública sin solución de continuidad. Este es un verdadero accionar mafioso para encarcelar a opositores y paralelamente desviar la atención de los ciudadanos de las horribles consecuencias del programa económico que sumió en la más injusta de las pobrezas a millones de ciudadanos. Este accionar delictivo para lograr condenas legales y especialmente sociales es conocido con la palabra inglesa "lawfare" y no es otra cosa que la utilización indebida de procedimientos legales para lograr que opositores terminen en la cárcel a como dé lugar. Como se puede ver fácilmente esta tarea necesita de la colaboración de los medios hegemónicos de comunicación que como es notorio cumplen con inmenso placer regodeándose con las imágenes de quienes logran meter preso. A manera de yapa tratan de conseguir que los ciudadanos desprevenidos crean que loa males de la república tienen como causa determinante la corrupción de los otros y no las políticas económicas que los gobiernos neoliberales llevan adelante y que escandalosamente favorecen a los más ricos en detrimento del resto de la población. Este modo de obrar habitual de los servicios de inteligencia en todo el mundo no es para nada nuevo y es una de las maneras que las clases dominantes tienen para sacar del gobierno a quienes con mayor o menor éxito pretenden distribuir la riqueza generada de una manera menos desigual tal como sucedió en varios países de nuestra América Latina. Sin ir más lejos este jueves 13 se cumplieron 124 años de la publicación en el diario francés L´Aurore de la carta abierta del escritor Émile Zola al presidente Félix Faure. Titulada "Yo acuso" con motivo de la condena por espionaje al capitán Alfred Dreyfus quién fue degradado y encarcelado en la Isla del Diablo mediante una causa armada por el ejército francés y donde pese a la inocencia de Dreyfus prevaleció el odio por su condición de judío. Como está sucediendo en nuestro país, pasado el tiempo, se pudo demostrar la falsedad de la condena y Dreyfus fue reivindicado institucionalmente pero seguramente para muchos franceses seguía siendo culpable. Lo que es verdaderamente inconcebible es que los periodistas de todo el mundo se hacen los desentendidos de la suerte de Julián Assange quién sigue detenido en una cárcel inglesa de máxima seguridad luego que el neoliberal gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno como tributo a la Casa Blanca lo privó del asilo en la embajada de Ecuador en Londres y de la ciudadanía ecuatoriana que en su momento le otorgó Rafael Correa. Recordemos que Julián Assange es el fundador de WikiLeaks y su crimen ha sido filtrar a la prensa miles de documentos que prueban las atrocidades que Estados Unidos cometió en Irak, Afganistán y otros países. Una vez más la libertad de prensa y el periodismo de investigación sólo valen cuando no tocan los intereses de las clases dominantes. Nota de color: el ganador del sorteo que organizó Javier Milei de su dieta de diputado de 205.596 pesos fue Federico Nacarado, confeso kirchnerista.

P U B L I C I D A D