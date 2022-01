» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Agradecimiento al Hospital de Campana

Por Victor Alberto Magua







Quiero agradecer al Hospital de San José de Campana. A todos los que me atendieron mientras estuve internado: al Dr. Domenech, a todas las enfermeras, enfermeros y a las chicas que combaten el Covid-19 incansablemente (¡Es admirable lo que trabajan!). Gracias a todos por el respeto y el cuidado que me dieron, en especial a la Dra. Mónica Gutierrez, quien siempre está resolviendo problemas, aún estando de vacaciones o donde se encuentre (¡Qué gran persona sos Mónica!). También a Andrea Vogl, una hermosa persona, que nos atiende con tanto respeto y cariño, siempre tratando de resolver todos los problemas que le llevamos los que pertenecemos a PAMI. (¡Te quiero mucho Andrea!). Es muy importante la tarea que realizan todos en el Hospital, la calidad humana de la atención y la capacidad profesional de todo el equipo. ¡Muchísimas Gracias! VICTOR ALBERTO MAGUA DNI 13994092



