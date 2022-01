» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 15 de Enero







"EL MILAGRO DEL RÍO HUDSON" En el año 2009 el Airbus A320 amerizó en el Río Hudson de Nueva York (Estados Unidos). El avión, piloteado por Chesley "Sully" Sullenberger, partía del aeropuerto de La Guardia (Nueva York) con destino a Carolina del Norte cuando, unos segundos después del despegue, una bandada de gansos canadienses impactó en el mismo, destruyó los motores y lo dejó sin propulsión. Frente a esa situación Sullenberger y su copiloto, Jeff Skiles, declararon la emergencia a la torre de Control de La Guardia para intentar regresar o aterrizar en el Aeropuerto de Teterboro. Pero al estar perdiendo altura a gran velocidad tuvieron que amerizar en el río lo que permitió salvar la vida de 155 personas que, posteriormente, fueron rescatadas por dos ferris y otras embarcaciones.



ALFIO BASILE ES PRESENTADO COMO DT DE LA SELECCIÓN Hace 31 años Alfio Basile era presentado como DT de la Selección, en el Complejo Deportivo de la AFA, en Ezeiza. Así, tras la renuncia de Carlos Bilardo luego del recordado subcampeonato del Mundial Italia 1990, comenzó la era Basile: "Ustedes son los mejores jugadores del fútbol argentino, por eso los llamé. Menotti y Bilardo ganaron todo, yo no quiero ser menos y me imagino que ustedes tampoco. Vamos a ganar todo lo que se presente: amistosos, la Copa América, las eliminatorias y después el Mundial" dijo en ese entonces a los jugadores. Su debut se produjo el mes siguiente cuando la "albiceleste" venció 2-0 a Hungría (con goles de Darío Franco y Antonio Mohamed) en un partido amistoso. A partir de ese encuentro comenzó un invicto (31 partidos) que llegó a su fin en el año 1993 cuando la Selección cayó 2-1 frente a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994. Previamente, el equipo de Basile se consagró campeón de la Copa América (Chile 1991 y Ecuador 1993): "Imaginate que cuando yo fui campeón en el 91, por primera vez, terminé con una racha de 32 años en Copa América. ¡Desde el 59´ que no se ganaba!" dijo a Olé. A su vez, conquistó la Copa Kirin, la Copa FIFA Confederaciones (1992) y la Copa Artemio Franchi (1993).



SE LANZA "DEATH OF A BACHELOR" Un día como hoy en el año 2016, Panic! at the Disco lanzaba su quinto disco "Death of a Bachelor". Producido por Brendon Urie junto a Jake Sinclair e integrado por canciones compuestas por Urie con Lauren Pritchard y Sam Hollander, el disco es un homenaje a los primeros años del cantante y su relación con la música: "´Death of a Bachelor´ homenajea esos tiempos que pasé solo cuando era niño permitiendo que la música me consuma […] Es el comienzo de una nueva era y un homenaje a cómo empezó todo. Este álbum soy yo" manifestó Urie.



