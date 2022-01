» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. La cocina de la abuela Berta:

Jugos y licuados para recargar energía

Por Berta Chudnobsky







Después de estos días de tanto calor hace falta incorporar frutas y jugos acá van unas ideas. Además, podés buscar las frutas de estación y preparar ensaladas. Las guardás sin azúcar en la heladera para comer en momentos de hambre. 1- Licuado de Ananá y Pera. Para sumar fibras y magnesio. Batí en una licuadora varias rodajas de ananá, 1 pera, un vaso de agua, el jugo de un limón y para saborizar agregá miel, una pizca de sal y bicarbonato de sodio. 2- Jugo Verde con Espinacas. Incorporar frutas y verduras con esta opción que lleva 1 manzana verde, medio pepino picado, 1 taza de espinaca, jugo de una lima, y tres tazas de agua. Lleva todo a la licuadora hasta que formes una mezcla homogénea. 3- Licuado de durazno, ananá y frutillas. Con este preparado evitás la anemia y subís la cantidad de hierro y Vitamina C en el cuerpo. Licuá un durazno, rodajas de ananá, un puñado de frutillas y jugo de limón. Si querés sumá unas hojas de romero para darle un sabor diferente. 4- Jugo para aumentar las defensas y darte energía. Con potasio, fósforo y Vitamina A. Necesitás 2 manzanas, 3 zanahorias, 2 apios y miel. Mezclá en la licuadora y anda agregando agua de acuerdo a cuan espeso te guste. 5- Licuado de Potasio y Magnesio para activar el cerebro y potenciar la masa muscular. ¡Bien enérgico para los adolescentes! Licuá 1 mango, 1 banana, un vaso de yogur natural, una cucharada de avena y 2 almendras. Y si querés sumá media cucharada de cúrcuma. 6- Jugo de pura Vitamina C con naranja, frutilla y jengibre. Batí en la licuadora 4 naranjas, un puñado de frutillas y corta en pedacito jengibre. Probá y saborizá con azúcar. 7- Licuado de banana y frutillas. ¡Es ideal cuando les ataca el hambre a los chicos! Necesitás un vaso de yogur, media banana, 4 frutillas, 3 cucharadas de granola, media cucharada de jengibre, y una cucharada de miel.







Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com

